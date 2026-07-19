Válságba került Ördög Nóra és Nánási Pál házassága? Megrendítő vallomást tett a Megasztár műsorvezetője

Tizenhét évnyi boldogság után megrázó titokról rántotta le a leplet Ördög Nóra. A Megasztár műsorvezetője a Glamour Talks podcastjében őszintén vallott arról, hogy a Nánási Pállal való házassága az utóbbi két évben komoly válságba jutott. Bár az első tizenöt évük szinte giccsesen, „habos-babosan” és teljesen hibátlanul telt, a közelmúltban egy komoly sebességkülönbség alakult ki közöttük, ami állandó konfliktusok forrása lett a mindennapjaikban.

Ördög Nóra házassága komoly válságba került Nánási Pállal (Fotó: Origo)

Ördög Nóra férje nem bírta a felfokozott tempót

Míg Nánási Pál már lassított volna a tempón és csendesebb életre vágyott, Nóri egyszerűen képtelen volt lefékezni a benne lévő pörgést. Úgy érezte, a kényszerű lassítástól belsőleg teljesen beszürkülne, ami kiégéshez és a gyötrő mókuskerék-érzéshez vezetne: „Én egy ilyen csaj vagyok, aki megy, csinálja, jön, menjünk ide és oda... és én nem tudom mesterségesen lassítani magamat. Ez egy konfliktus, persze. Ezt ő úgy fogalmazta meg egy másik podcastben, hogy én nem vagyok hajlandó lassítani – ez őt nyilván bosszantja –, én meg azt érzem, hogy nem tudom magamat ennyire megerőszakolni” – vallotta be őszintén Nóra.

A sztárpár jelenleg is keményen küzd a kompromisszumokért. Előfordul, hogy Nóri a barátnőivel kapcsolódik ki és utazik el, miközben a férje otthon marad, ám Pali sem akar kimaradni a dolgokból, ami olykor feszültséget és nehézséget szül kettőjük között.

Gyász és családi tragédia tetézte a bajt

A házasságot a belső ritmusbeli különbségek mellett a sorscsapások is alaposan megtépázták az utóbbi időben. A legnehezebb periódusuk hátterében Nánási Pál édesapjának betegsége és elvesztése áll, ami hatalmas törést jelentett a fotóművész és az egész család életében. Míg korábban mindig váltva húzták egymást a nehéz időkben, a gyász feldolgozása alatt először fordult elő, hogy egyszerre kerültek a padlóra. Nóra ráadásul lelkileg teljesen elfáradt, amikor a tragédia miatt újra maximális támaszt kellett nyújtania a férjének, így a mindennapi ritmusuk teljesen elcsúszott egymás mellett.

Erősebben jöttek ki a krízisből

Ördög Nóra szerint tizenhét év után teljesen természetes életgörbe, ha egy párnak újra össze kell pakolnia magát minden szempontból, és őt egyáltalán nem rémisztik meg a hullámvölgyek. A műsorvezető gyorsan le is kopogta, szerencsére már túl vannak a nehezén, és a hullám jó oldalán ülnek. Bár férje szerint jobb lett volna kihagyni ezt a krízist, Nóra szerint a megélt mélységeknek is komoly értéke van.

Én azt gondolom, hogy tök jó, hogy megéltünk ebben mélységeket is. Ő nem gondolja azt, ő inkább azt gondolja, hogy meg lehetett volna spórolni. Nem az volt, hogy kacagva végigrohantunk ezen az elmúlt két éven, mert nem volt jó, de közben meg biztosan tudom, hogy erősebben jöttünk ki belőle

– zárta gondolatait rendkívül éretten a Megasztár háziasszonya.