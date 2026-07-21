„Ezek a folyamatok természetesek és normálisak…” – sorra távoznak Palik László munkatársai, megszólalt a műsorvezető

Wágner Tamás a kezdetektől fontos szerepet töltött be a csatorna működésében, szerkesztőként dolgozott, emellett a TV2 Exatlon című műsorának háttérmunkájában is részt vett. Távozását egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, amelyben megható sorokkal tekintett vissza az elmúlt évek közös munkájára, és hálával emlékezett az átélt élményekre, valamint a megszerzett tapasztalatokra Palik László mellett.

Palik László

Fotó: MW Bulvár

Sorra távoznak Palik László kollégái – most megszólalt a műsorvezető

A mai nappal búcsúzom a #palikékvilága csapatától. Közel 5 év alatt tényleg megszámlálhatatlan találkozás és ennyiszer a köbön jó élményem volt. Veletek. Mindenkivel. Soha nem fogom elfelejteni! Köszönöm mindenkinek! Aztán meg jó szórakozást annak megfejtéséhez, hogy az archív képek alapján ki mennyit hízott és öregedett az elmúlt évek alatt – vagy fogyott el így vagy úgy

– írta Tamás még május végi posztjában.

Palik László is megszólalt a csapatot érintő változásokról és az elmúlt időszak átalakulásairól.

A változást az élet természetes és normális velejárójának tartom, pláne a mi szakmánkban ahol az embereknek időről időre szükségük van a megújulásra, hogy képesek legyenek folyamatosan a maximumon teljesíteni. Szóval szerintem ezek a folyamatok természetesek és normálisak

– fogalmazott a műsorvezető story.hu-nak a távozások kapcsán.

Noha a csapatban jelenleg több változás is zajlik, Palik László hangsúlyozta, hogy a Palikék Világa továbbra is folytatódik. Elárulta, hogy az őszi időszakra már új műsorötletekkel és friss tartalmakkal készülnek, így a nézők a jövőben is számíthatnak a csatornára.

"Az, hogy hogyan alakul a csapat összetétele a jövőben az még képlékeny és nagyban függ a tartalmi fejlesztéseink végeredményétől. Szóval ezekre a kérdésekre ősszel fogok tudni válaszolni. De azt elmondhatom, rengeteg csodálatos pillanat, élmény, mély beszélgetés, könnyek és hatalmas kacagások kapcsolódnak a fejemben az elmúlt 5 évhez. Sok száz beszélgetés, sok száz emberi élmény. Nem tudnék egy beszélgetést vagy pillanatot sem kiemelni, mert valójában mindegyiket imádtam és visszanézve imádom most is"