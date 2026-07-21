„Ezek a folyamatok természetesek és normálisak…” – sorra távoznak Palik László munkatársai, megszólalt a műsorvezető

Wágner Tamás a kezdetektől fontos szerepet töltött be a csatorna működésében, szerkesztőként dolgozott, emellett a TV2 Exatlon című műsorának háttérmunkájában is részt vett. Távozását egy Instagram-bejegyzésben jelentette be, amelyben megható sorokkal tekintett vissza az elmúlt évek közös munkájára, és hálával emlékezett az átélt élményekre, valamint a megszerzett tapasztalatokra Palik László mellett.
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A mai nappal búcsúzom a #palikékvilága csapatától. Közel 5 év alatt tényleg megszámlálhatatlan találkozás és ennyiszer a köbön jó élményem volt. Veletek. Mindenkivel. Soha nem fogom elfelejteni! Köszönöm mindenkinek! Aztán meg jó szórakozást annak megfejtéséhez, hogy az archív képek alapján ki mennyit hízott és öregedett az elmúlt évek alatt – vagy fogyott el így vagy úgy
– írta Tamás még május végi posztjában.
Palik László is megszólalt a csapatot érintő változásokról és az elmúlt időszak átalakulásairól.
A változást az élet természetes és normális velejárójának tartom, pláne a mi szakmánkban ahol az embereknek időről időre szükségük van a megújulásra, hogy képesek legyenek folyamatosan a maximumon teljesíteni. Szóval szerintem ezek a folyamatok természetesek és normálisak
– fogalmazott a műsorvezető story.hu-nak a távozások kapcsán.
Noha a csapatban jelenleg több változás is zajlik, Palik László hangsúlyozta, hogy a Palikék Világa továbbra is folytatódik. Elárulta, hogy az őszi időszakra már új műsorötletekkel és friss tartalmakkal készülnek, így a nézők a jövőben is számíthatnak a csatornára.
"Az, hogy hogyan alakul a csapat összetétele a jövőben az még képlékeny és nagyban függ a tartalmi fejlesztéseink végeredményétől. Szóval ezekre a kérdésekre ősszel fogok tudni válaszolni. De azt elmondhatom, rengeteg csodálatos pillanat, élmény, mély beszélgetés, könnyek és hatalmas kacagások kapcsolódnak a fejemben az elmúlt 5 évhez. Sok száz beszélgetés, sok száz emberi élmény. Nem tudnék egy beszélgetést vagy pillanatot sem kiemelni, mert valójában mindegyiket imádtam és visszanézve imádom most is"
– hangsúlyozta Palik László, majd hozzátette:
Az új, és megújult formátumokat ősztől szándékozunk bevezetni, és részleteket is akkor fogok tudni majd mondani, amikor már majd minden készen áll. Jelenleg gőzerővel dolgozunk, hogy minél színesebb és gazdagabb struktúrával folytassuk ősszel azt a munkát, amit immáron 5 éve kezdtünk el.
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A csatorna jelenleg is heti három rendszeres műsorral várja a nézőket: továbbra is képernyőn van a Gurulunk, a Pertu, valamint a Futtában legjobb pillanatait bemutató válogatás. Ezek közül Palik László számára a Gurulunk különösen fontos, hiszen ebben ötvözheti az autók iránti rajongását a műsorkészítéssel.
A csatorna jövőjével kapcsolatban ugyanakkor még több nyitott kérdés is van. Egyelőre nem derült ki, hogyan alakul Dombovári Vanda szerepe, és a többi stábtag jövőjéről sem érkezett hivatalos tájékoztatás.
A változások Balázsy Panna műsorát, a Panna, csajok, satöbbi című talkshow-t is érinthetik, amely 2022 óta a Palikék Világa by Manna kínálatát erősíti. Emellett az Egy ritmusban podcast folytatása is bizonytalanná vált, miután műsorvezetője, Ábel Anita elköszönt a csapattól, és bejelentette, hogy a jövőben új digitális projektekre szeretne összpontosítani.
BÚCSÚ Palikék Világától. Két évvel ezelőtt egy lehetőséggel indult minden. Ma pedig elérkezett egy fejezet vége. Az Egy ritmusban podcast a gondolattól a megvalósításig a szívügyem volt, és hatalmas öröm számomra, hogy ennyien megszerettétek. Hiszek abban, hogy generációktól függetlenül mindig tanulhatunk egymástól – talán ezért is talált ilyen sok emberhez utat ez a műsor. Most azonban új kihívások várnak rám, így eljött a búcsú ideje. De ne aggódjatok, nem tűnök el! Hamarosan új platformon, új tartalmakkal jelentkezem
– közölte május végén Ábel Anita a kilépése kapcsán.
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