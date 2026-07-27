„Egy olyan közösséget szeretnénk építeni, ahol újra értéke van a beszélgetésnek” – kiderült, mihez kezdenek a Palikék Világától távozó műsorvezetők

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, jelentős változások zajlanak Palik László népszerű YouTube-csatornáján, a Palikék Világában, miután Ábel Anita után nemrég Wágner Tamás is bejelentette, hogy öt év közös munka után távozik a stábból. Palik László most megszólalt a történtekről. Most kiderült, hol folytatják a Palikék Világa távozó műsorvezetői!

Palikék Világa: kiderült, hol folytatják a távozó műsorvezetők Fotó: MW Bulvár

A műsorvezető így fogalmazott a változásokól:

A változást az élet természetes és normális velejárójának tartom, pláne a mi szakmánkban ahol az embereknek időről időre szükségük van a megújulásra, hogy képesek legyenek folyamatosan a maximumon teljesíteni. Szóval szerintem ezek a folyamatok természetesek és normálisak.

Palikék Világa: kiderült, hol folytatják a távozó műsorvezetők

Most pedig az is kiderült, hogy mihez kezdenek, akik távoztak a Palikék Világától. Ábel Anita, Dombóvári Vanda, Balázsy Panna és Wágner Tamás a Story magazin szerint mind a négyen fontos szakmai állomásként tekintenek az elmúlt időszakra. Mint mondják, sokat tanultak Palik Lászlótól, az együtt töltött évekhez pedig számos sikeres beszélgetés, közös élmény és meghatározó találkozás kötődik. Egy idő után azonban úgy érezték, új kihívásokra, friss energiákra és nagyobb alkotói szabadságra van szükségük.

Azt szeretnénk, hogy a néző úgy érezze: bármikor odaülhet közénk. Nem egyszerűen podcastokat készítünk. Egy olyan közösséget szeretnénk építeni, ahol újra értéke van a beszélgetésnek, ahol valóban figyelünk egymásra, és ahol önmagunk lehetünk

– mondta Wágner Tamás.

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A Csak szabadon alapítói Wágner Tamás és Roberto Favaro üzletember, aki társtulajdonosként is részt vesz a projektben. Favaro a csatorna stratégiai fejlesztéséért, valamint nemzetközi üzleti kapcsolatainak építéséért felel. Céljuk, hogy hosszú távon fenntartható márkát hozzanak létre, amely túlmutat egy hagyományos podcastcsatornán, és valódi közösséget teremt Magyarországon.

Ezt a törekvést tükrözi a Csak szabadon három saját formátuma is. Bár a műsorok különböző témákat járnak körül, közös értékek mentén készülnek: a nyitottság, az őszinte párbeszéd és az egymásra figyelés egyaránt meghatározó szerepet kap bennük.