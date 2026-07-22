Egy barátjuk lopta el Palvin Barbiék babanevét: így már biztosan nem fogják hívni a kislányukat

Palvin Barbara és Dylan Sprouse jelenleg első gyermeküket várják és természetesen nagyon boldogok. A modell valósággal ragyog, szépségének az egész világ csodájára jár. Ennek ellenére a terhessége nem éppen felhőtlen, ráadásul még a baba nevével is gondban van, ugyanis a kedvencére nemrég lecsapott egy ismerőse. A csodaszép kismama most a Wildmen podcastben járt, ahol többek között ezt a történetet is felidézte.

Palvin Barbara terhességére a Cannes-i Filmfesztiválon derült fény, pedig a kismama már a harmadik trimeszterben van (Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE)

Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse és Brendan Columbus nemrég indították el saját podcastjüket Wildmen címmel, így természetesen csak idő kérdése volt, hogy előbb-utóbb a gyönyörű modellt is meghívják egy beszélgetésre. Erre sor is került, ahol Barbi a terhességéről beszélt, sőt a baba nemét szintén itt jelentették be. Ráadásul a kislány különleges becenevét is elárulták.

Eddig »principessának« neveztük, bár nem tudom miért. Ez nem egy név, hercegnőt jelent olaszul. De egyébként sem lenne jó név, hogy Principessa Sprouse, mert ez gyakorlatilag kimondhatatlan

– mesélte – természetesen angolul – Palvin Barbi férje, Dylan, miután leleplezték a kicsi nemét.

„Szóval, kislányunk lesz, ami miatt nagyon izgatott vagyok. Alig várom, hogy lányos apuka legyek, nagyszerű érzés” – tette még hozzá, ahhoz pedig kétség sem fér, hogy a baba a világ egyik legszerencsésebb kis hölgye lesz, hiszen a szülei magával ragadó személyiségét, na meg persze genetikáját elnézve, máris nyert ügye van.

Most végre Palvin Barbara gyermekének neme is kiderült (Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP)

Palvin Barbara gyermekének nevét elhappolták

A nagy bejelentés kapcsán pedig az is kiderült, hogy miért nem dőlt még el, hogy mi lesz Palvin Barbara kislányának neve.

„A nővérem részéről nekem is van egy unokahúgom, akivel a legjobb haverok vagyunk, imádom” – reagált a hírre Dylan műsorvezetőtársa, Brendan, aki a pár közeli barátja is egyben, hiszen még a magyarországi esküvőn is itt volt.

A nővéred ellopta azt a nevet, ami nagyon-nagyon tetszett, imádtam a Dorothy-t. Szóval, még nem döntöttünk a nevéről

– közölte a szupermodell ezzel kapcsolatban.

„Folyton a neveken vívódunk, de egyelőre fogalmunk sincs, úgyhogy ha akarnánk sem tudnánk bejelenteni” – erősítette meg nevetve felesége szavait Dylan.