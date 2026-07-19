Palvin Barbara lánya hamarosan megszületik! Szomorú, miért éli meg rosszul a terhességét

Palvin Barbara májusban jelentette be a Cannes-i filmfesztiválon, hogy várandós első gyermekével. A hírre a magyar és a külföldi sajtó is egyből felkapta a fejét, ám csak ritkán beszél a terhesség nehézségeiről a modell. Barbi várandósága nagy meglepetés volt, mivel köztudott volt, hogy endometriózissal küzd, aminek egyik jelentős hatása, hogy nehezebben tud a beteg teherbe esni. Azonban egy korábbi műtét segített ezen.

Palvin Barbara férje korábban hangosan kiállt felesége mellett, a betegségével való küzdelem alatt (Fotó: OLIVIER BORDE)

Palvin Barbara műtétje is szóba került

2025 októberében nagy médiafigyelmet kapott Palvin Barbi visszatérése a Victoria's Secret kifutóján. Azonban sokan nem a modellre, hanem férjére figyeltek, akinek egy rózsaszín kitűző volt a zakóján. Dylan Sprouse a vörös szőnyegen elárulta, hogy mit is jelent ez a kitűző.

Ez egy endometriózisra felhívó kitűző, mivel szeretnénk, ha több figyelem lenne ezen a betegségen. Barbara nem rég esett át egy ilyen műtéten és sokat beszéltünk róla, plusz ő is utánanézett pár dolognak, és sajnos nagyon kevés a kutatási eredmény

— mondta korábban Dylan.

Palvin Barbi a Wildmen Podcast című műsorban elárulta, hogy mennyiben segített neki a tavalyi beavatkozás. „Szerettünk volna először túl lenni a műtéten és csak utána elkezdeni próbálkozni. A műtét után minden megoldódott, azt mondták, hogy könnyebben tudok majd teherbe esni” – jelentette ki a népszerű modell.

Palvin Barbara terhessége alatt nem tudja annyira jól érezni magát, mint amennyire szeretné (Fotó: SAMEER AL-DOUMY)

Palvin Barbi nehezen éli meg a terhességet

Májusban jött a nagy bejelentés, most pedig a modell már a harmadik trimeszterben jár. Most elárulta, hogy eddig hogyan élte meg ezt az időszakot.

Néha bűnösnek érzem magam, mivel nem élvezem annyira a várandóság időszakát, mint más nők a világban. Tudom, hogy ez egy ajándék

— tette hozzá az édesanya, aki elárulta, rosszul viseli a teste átalakulását. Ez az érzés szerinte a modell szakmájához köthető, hiszen munkájában már tinédzserkora óta azt sulykolták belé, hogy le kellene fogynia.

Amikor belevágott a karrierjébe, túl szélesnek vélték a csípőjét és szigorú diétára kötelezték, majd plus size modellnek próbálták beskatulyázni, ám Barbi úgy gondolta, valójában sosem tartozott ebbe a kategóriába. Ahogy a várandóssága első trimeszterében alakulni kezdett a teste, előjöttek a régi sebek, szorongani kezdett, amiért többet mutatott a mérleg, vastagabb lett a karja, kerekedni kezdett a hasa és már nem voltak jók rá a ruhái, még ha a változás ilyenkor természetes is.