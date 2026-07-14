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palvin barbara

Beceneve buktatta le: kiderült, kisfiút vagy kislányt vár a szupermodell Palvin Barbara

13 perce
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Különleges becenévvel utalt születendő gyermekére a magyar szupermodell. Palvin Barbara férjével, Dylan Sprouse-zal első gyermekét várja. Kiderült, milyen nemű lesz a baba.
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Palvin Barbara elárulta, milyen nemű lesz férjével, Dylan Sprouse-zal közös első gyermeke. A szupermodell kevesebb mint egy évvel az endometriózis-műtétje után esett természetes úton teherbe.

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse első gyermeke kislány lesz, Barbara Palvin (enceinte) et son mari Dylan Sprouse - Montée des marches du film « Histoires parallèles » lors du 79ème Festival International du Film de Cannes, le 14 mai 2026. © Olivier Borde / Bestimage Red carpet for « Parallel tales » at the 79th Cannes International Film Festival on May 14, 2026.
Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse első gyermeke kislány lesz 
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / 00755145

Kiderült: kislányt vár Palvin Barbara és Dylan Sprouse

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse első gyermeke kislány lesz. A magyar modell a Wildmen podcastben beszélt arról, hogy születendő gyermeküket olaszul „principessának”, vagyis hercegnőnek becézik – írta a MusicDaily.

A pár 2023-ban házasodott össze Magyarországon, gyermekük érkezését pedig 2026 májusában jelentették be. Palvin Barbara akkor a Cannes-i Filmfesztiválon is megjelent, majd később több részletet is megosztott várandósságáról.

A modell korábban nyilvánosan beszélt arról, hogy endometriózissal küzdött. A betegség miatt 2025 augusztusában műtéten esett át. Az endometriózis egy nőgyógyászati betegség, amely egyes esetekben a teherbeesést is megnehezítheti.

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Palvin Barbara a beavatkozás és a gyógyulás után kevesebb mint egy évvel esett teherbe. A pár első gyermekét várja, a születés pontos időpontjáról azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

Hungarian model Barbara Palvin arrives for the screening of the film "Paper Tiger" at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 16, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
A szupermodell gyermeke már most becenevet kapott
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A modell a podcastben tett kijelentéséből így már az is kiderült, hogy Palvin Barbara és Dylan Sprouse családjába kislány érkezik. A szülők a „principessa” becenévvel utalnak rá.

Palvin Barbara terhes – Cannes-ban már nem tudták titkolni

Palvin Barbara és Dylan Sprouse Cannes-ban jelentek meg együtt, és a vörös szőnyegen már nem lehetett nem észrevenni a változást. Palvin Barbara első gyermekét várja, a magyar modell pedig férjével együtt először mutatkozott úgy nyilvánosan, hogy a várandósság már jól látszott rajta.

Palvin Barbara a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén mutatta meg először nyilvánosan a terhespocakját. A modell kék estélyit viselt, ezért a rajongók közül sokan arra következtettek, hogy kisfiút várhat. A baba neméről akkor még nem érkezett hivatalos megerősítés.

 

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