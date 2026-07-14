Beceneve buktatta le: kiderült, kisfiút vagy kislányt vár a szupermodell Palvin Barbara

Palvin Barbara elárulta, milyen nemű lesz férjével, Dylan Sprouse-zal közös első gyermeke. A szupermodell kevesebb mint egy évvel az endometriózis-műtétje után esett természetes úton teherbe.

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse első gyermeke kislány lesz

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / 00755145

Kiderült: kislányt vár Palvin Barbara és Dylan Sprouse

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse első gyermeke kislány lesz. A magyar modell a Wildmen podcastben beszélt arról, hogy születendő gyermeküket olaszul „principessának”, vagyis hercegnőnek becézik – írta a MusicDaily.

A pár 2023-ban házasodott össze Magyarországon, gyermekük érkezését pedig 2026 májusában jelentették be. Palvin Barbara akkor a Cannes-i Filmfesztiválon is megjelent, majd később több részletet is megosztott várandósságáról.

A modell korábban nyilvánosan beszélt arról, hogy endometriózissal küzdött. A betegség miatt 2025 augusztusában műtéten esett át. Az endometriózis egy nőgyógyászati betegség, amely egyes esetekben a teherbeesést is megnehezítheti.

Palvin Barbara a beavatkozás és a gyógyulás után kevesebb mint egy évvel esett teherbe. A pár első gyermekét várja, a születés pontos időpontjáról azonban egyelőre nem közöltek részleteket.

A szupermodell gyermeke már most becenevet kapott

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A modell a podcastben tett kijelentéséből így már az is kiderült, hogy Palvin Barbara és Dylan Sprouse családjába kislány érkezik. A szülők a „principessa” becenévvel utalnak rá.

Palvin Barbara terhes – Cannes-ban már nem tudták titkolni

Palvin Barbara és Dylan Sprouse Cannes-ban jelentek meg együtt, és a vörös szőnyegen már nem lehetett nem észrevenni a változást. Palvin Barbara első gyermekét várja, a magyar modell pedig férjével együtt először mutatkozott úgy nyilvánosan, hogy a várandósság már jól látszott rajta.

Palvin Barbara a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegén mutatta meg először nyilvánosan a terhespocakját. A modell kék estélyit viselt, ezért a rajongók közül sokan arra következtettek, hogy kisfiút várhat. A baba neméről akkor még nem érkezett hivatalos megerősítés.