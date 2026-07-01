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Pamela Anderson

Pamela Anderson 58 éves lett – régi és friss fotókon a Baywatch sztárja

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Július 1-jén ünnepli 58. születésnapját a világ egyik legismertebb színésznője és modellje. Pamela Anderson neve évtizedeken át összeforrt a Baywatch című sorozattal, az elmúlt években azonban sikeres színészi visszatéréssel és önéletrajzi könyvével is felhívta magára a figyelmet.
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Pamela Andersonszínésznőszületésnap

Pamela Anderson 1967. július 1-jén született a kanadai British Columbia tartományban, Ladysmith városában. Országos ismertségre modellként tett szert, majd a Playboy címlapjain való szereplései után Hollywoodban is gyorsan felfigyeltek rá.

Pamela Anderson 1992-ben a Playboy egyik címlapján Jun 05, 1992; Hollywood, CA, USA; Actress PAMELA ANDERSON was featured on the July 1992 cover of Playboy magazine. Mandatory Credit: Photo by Courtesy Playboy/ZUMA Press. (©) Copyright 1992 by Courtesy Playboy
Pamela Anderson 1992-ben a Playboy egyik címlapján
Fotó: Courtesy Playboy / Northfoto

Pamela Anderson neve összeforrt a Baywatch sorozattal

Karrierjének legnagyobb fordulópontját az 1992-ben indult Baywatch jelentette, amelyben C.J. Parker vízimentőt alakította. A sorozat világszerte hatalmas népszerűségnek örvendett, Anderson pedig rövid idő alatt a televíziózás egyik legismertebb arcává vált.

A Baywatch sikere után számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Feltűnt többek között a Barb Wire, a Scary Movie 3, valamint a Borat című filmekben, emellett több ország valóságshow-műsoraiban is részt vett.

Anderson az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy egy időre úgy érezte, lezárult a hollywoodi pályafutása. Visszaköltözött kanadai otthonába, ahol kertészkedéssel foglalkozott, vegán szakácskönyvet írt, valamint növényi alapú főzőműsort készített.

A fordulatot 2022-ben a Chicago Broadway-musical Roxie Hart szerepe hozta meg. Ezt követte 2023-ban önéletrajzi kötete és a róla készült Pamela, A Love Story című dokumentumfilm, amely új oldaláról mutatta be a színésznőt – számolt be róla a The Guardian.

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Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Pamela Anderson, PamelaAnderson
Galéria: Pamela Anderson régen és most
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1989

Karrierjének újabb mérföldköve a The Last Showgirl című film lett, amelyben Shelly, egy Las Vegas-i revütáncos szerepét alakítja. A produkció jelentős szakmai elismerést hozott számára, alakítását több díjszezonban is méltatták.

A színésznő korábban úgy nyilatkozott, hogy ez volt az első olyan szerep, amelyben úgy érezte, valóban megmutathatja színészi képességeit. Elmondása szerint a film készítése új önbizalmat adott neki, és teljesen új irányt nyitott a pályafutásában.

Pamela Anderson évtizedek óta ismert állatvédő aktivista. Már gyermekkorában vegetáriánus lett, később pedig a vegán életmód mellett kötelezte el magát. Számos kampányban vett részt az állatok védelméért, rendszeresen felszólalt a szőrmeviselés ellen, valamint több környezetvédelmi kezdeményezést is támogatott.

Korábbi nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy nem tartja magát tökéletes vegánnak, ugyanakkor hisz abban, hogy már kisebb életmódbeli változtatások is pozitív hatással lehetnek az állatokra és a környezetre.

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