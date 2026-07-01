Pamela Anderson 58 éves lett – régi és friss fotókon a Baywatch sztárja

Pamela Anderson 1967. július 1-jén született a kanadai British Columbia tartományban, Ladysmith városában. Országos ismertségre modellként tett szert, majd a Playboy címlapjain való szereplései után Hollywoodban is gyorsan felfigyeltek rá.

Pamela Anderson 1992-ben a Playboy egyik címlapján

Fotó: Courtesy Playboy / Northfoto

Pamela Anderson neve összeforrt a Baywatch sorozattal

Karrierjének legnagyobb fordulópontját az 1992-ben indult Baywatch jelentette, amelyben C.J. Parker vízimentőt alakította. A sorozat világszerte hatalmas népszerűségnek örvendett, Anderson pedig rövid idő alatt a televíziózás egyik legismertebb arcává vált.

A Baywatch sikere után számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Feltűnt többek között a Barb Wire, a Scary Movie 3, valamint a Borat című filmekben, emellett több ország valóságshow-műsoraiban is részt vett.

Anderson az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy egy időre úgy érezte, lezárult a hollywoodi pályafutása. Visszaköltözött kanadai otthonába, ahol kertészkedéssel foglalkozott, vegán szakácskönyvet írt, valamint növényi alapú főzőműsort készített.

A fordulatot 2022-ben a Chicago Broadway-musical Roxie Hart szerepe hozta meg. Ezt követte 2023-ban önéletrajzi kötete és a róla készült Pamela, A Love Story című dokumentumfilm, amely új oldaláról mutatta be a színésznőt – számolt be róla a The Guardian.

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