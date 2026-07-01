Pamela Anderson 58 éves lett – régi és friss fotókon a Baywatch sztárja

Pamela Anderson 1967. július 1-jén született a kanadai British Columbia tartományban, Ladysmith városában. Országos ismertségre modellként tett szert, majd a Playboy címlapjain való szereplései után Hollywoodban is gyorsan felfigyeltek rá.
Pamela Anderson neve összeforrt a Baywatch sorozattal
Karrierjének legnagyobb fordulópontját az 1992-ben indult Baywatch jelentette, amelyben C.J. Parker vízimentőt alakította. A sorozat világszerte hatalmas népszerűségnek örvendett, Anderson pedig rövid idő alatt a televíziózás egyik legismertebb arcává vált.
A Baywatch sikere után számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Feltűnt többek között a Barb Wire, a Scary Movie 3, valamint a Borat című filmekben, emellett több ország valóságshow-műsoraiban is részt vett.
Anderson az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy egy időre úgy érezte, lezárult a hollywoodi pályafutása. Visszaköltözött kanadai otthonába, ahol kertészkedéssel foglalkozott, vegán szakácskönyvet írt, valamint növényi alapú főzőműsort készített.
A fordulatot 2022-ben a Chicago Broadway-musical Roxie Hart szerepe hozta meg. Ezt követte 2023-ban önéletrajzi kötete és a róla készült Pamela, A Love Story című dokumentumfilm, amely új oldaláról mutatta be a színésznőt – számolt be róla a The Guardian.
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Karrierjének újabb mérföldköve a The Last Showgirl című film lett, amelyben Shelly, egy Las Vegas-i revütáncos szerepét alakítja. A produkció jelentős szakmai elismerést hozott számára, alakítását több díjszezonban is méltatták.
A színésznő korábban úgy nyilatkozott, hogy ez volt az első olyan szerep, amelyben úgy érezte, valóban megmutathatja színészi képességeit. Elmondása szerint a film készítése új önbizalmat adott neki, és teljesen új irányt nyitott a pályafutásában.
Pamela Anderson évtizedek óta ismert állatvédő aktivista. Már gyermekkorában vegetáriánus lett, később pedig a vegán életmód mellett kötelezte el magát. Számos kampányban vett részt az állatok védelméért, rendszeresen felszólalt a szőrmeviselés ellen, valamint több környezetvédelmi kezdeményezést is támogatott.
Korábbi nyilatkozataiban hangsúlyozta, hogy nem tartja magát tökéletes vegánnak, ugyanakkor hisz abban, hogy már kisebb életmódbeli változtatások is pozitív hatással lehetnek az állatokra és a környezetre.