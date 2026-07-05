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pap dorci

"Telefonon közölte, hogy viszontlátásra" - kitálalt Esztergályos Patrik és Pap Dorci, ezért ért véget a kapcsolatuk valójában

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Megtörte a hallgatást Esztergályos Patrik és Pap Dorci: közel 3 év után elmondták, miért is ért véget a kapcsolatuk.
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pap dorciexatlonesztergályos patrik

Pap Dorci és Esztergályos Patrik kapcsolata több mint három évvel ezelőtt, 2022 őszén ért véget, miután nagyjából fél évig alkottak egy párt. A szakítást végül az Exatlon sztárja kezdeményezte, mivel úgy érezte, hogy nem illettek össze igazán. 

Pap Dorci és Esztergályos Patrik, amikor még minden rendben volt közöttük
Pap Dorci és Esztergályos Patrik, amikor még minden rendben volt közöttük - Fotó: Trenka Attila

Most egy tévéműsorban szerepelnek majd együtt, ezért álltak kamerák elé, ahol őszintén beszéltek a kapcsolatuk zátonyra futásáról. Esztergályos Patrik elmondta, a végső szót Dorci mondta ki, ami meg is lepte, mivel addig vele nem fordult elő olyan, hogy őt dobták volna.

"Nem egyeztünk annyira olyan szempontból, hogy kinek mi volt a fontos, nem támogattuk egymást. Volt egy kis féltékenység is. A kapcsolatunk végén egyébként én mondtam ki az utolsó szót" - vallotta be Pap Dorci, aki hozzátette, nagyon sokáig húzták, hogy lezárják a kapcsolatot. Mindketten érezték, hogy ez nem az igazi, ám sok kínlódás után hozták meg végül a döntést. Az Exatlon sztárja nehezen viselte el párja féltékenységét is.

"Egy táncos műsorban szerepeltem. Az emberekre körülöttem, az időmre, a szereplésemre, mindenemre is féltékeny volt..." - vallotta be. 

"Akkoriban Dorka egy műsorban szerepelt, arra készült, és elég sok időt vett el az életéből. Akkor mi már szétköltöztünk, a szakítás is úgy nézett ki, hogy már nem éltünk együtt. Két külön városban is éltünk már akkor az utolsó hetekben, hónapokban. Ő úgy gondolta, hogy telefonon ez egyszerűen lezárható szakítás lesz. Telefonon közölte, hogy akkor viszontlátásra. Megcsalás az én részemről természetesen nem volt (...) Az ő részéről sem gondolnám, hogy történt ilyen" - vázolta fel Dorci exe, hogyan is nézett ki a szakításuk.

Bár remek párost alkottak korábban, a Dancing with the Stars idején Dorci már nem szívesen tért haza a volt kedveséhez.

"Nem szívesen mentem haza, mert tudtam, hogy otthon még jobban le leszek húzva. Már inkább bent maradtam még a teremben, ott még a többiekkel szórakoztam, feltöltődtem egy kicsit" - vallotta be őszintén.

Az egykori sportoló nem hiszi, hogy a hamarosan induló műsorban bármi újdonság kiderülne.

"Dorka egy nagyon őszinte és karakán személyiség, ami a szívén, az a száján is, úgyhogy nem hinném, hogy lenne olyan dolog, amit ha felhoznék akár kamerák előtt, akkor az újdonság lenne a nézőközönség számára. Úgy gondolom, hogy ő azt adja magából, amilyen ő valójában" - hangsúlyozta Esztergályos.

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