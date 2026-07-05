"Telefonon közölte, hogy viszontlátásra" - kitálalt Esztergályos Patrik és Pap Dorci, ezért ért véget a kapcsolatuk valójában

Pap Dorci és Esztergályos Patrik kapcsolata több mint három évvel ezelőtt, 2022 őszén ért véget, miután nagyjából fél évig alkottak egy párt. A szakítást végül az Exatlon sztárja kezdeményezte, mivel úgy érezte, hogy nem illettek össze igazán.

Pap Dorci és Esztergályos Patrik, amikor még minden rendben volt közöttük - Fotó: Trenka Attila

Most egy tévéműsorban szerepelnek majd együtt, ezért álltak kamerák elé, ahol őszintén beszéltek a kapcsolatuk zátonyra futásáról. Esztergályos Patrik elmondta, a végső szót Dorci mondta ki, ami meg is lepte, mivel addig vele nem fordult elő olyan, hogy őt dobták volna.

"Nem egyeztünk annyira olyan szempontból, hogy kinek mi volt a fontos, nem támogattuk egymást. Volt egy kis féltékenység is. A kapcsolatunk végén egyébként én mondtam ki az utolsó szót" - vallotta be Pap Dorci, aki hozzátette, nagyon sokáig húzták, hogy lezárják a kapcsolatot. Mindketten érezték, hogy ez nem az igazi, ám sok kínlódás után hozták meg végül a döntést. Az Exatlon sztárja nehezen viselte el párja féltékenységét is.

"Egy táncos műsorban szerepeltem. Az emberekre körülöttem, az időmre, a szereplésemre, mindenemre is féltékeny volt..." - vallotta be.

"Akkoriban Dorka egy műsorban szerepelt, arra készült, és elég sok időt vett el az életéből. Akkor mi már szétköltöztünk, a szakítás is úgy nézett ki, hogy már nem éltünk együtt. Két külön városban is éltünk már akkor az utolsó hetekben, hónapokban. Ő úgy gondolta, hogy telefonon ez egyszerűen lezárható szakítás lesz. Telefonon közölte, hogy akkor viszontlátásra. Megcsalás az én részemről természetesen nem volt (...) Az ő részéről sem gondolnám, hogy történt ilyen" - vázolta fel Dorci exe, hogyan is nézett ki a szakításuk.

Bár remek párost alkottak korábban, a Dancing with the Stars idején Dorci már nem szívesen tért haza a volt kedveséhez.

"Nem szívesen mentem haza, mert tudtam, hogy otthon még jobban le leszek húzva. Már inkább bent maradtam még a teremben, ott még a többiekkel szórakoztam, feltöltődtem egy kicsit" - vallotta be őszintén.

Az egykori sportoló nem hiszi, hogy a hamarosan induló műsorban bármi újdonság kiderülne.