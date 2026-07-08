Pataki Ádám: „Minden adott ahhoz, hogy boldogok legyünk!”

Pataki Ádám tizenkét éve temette el az édesapját, aki azonban a mai napig jelen van a mindennapjaiban. Neki köszönhetően tovább él az 1976-ban alapított családi vállalkozás. Ádám életében folyamatos a változás, és ez ma már a külsején is látszik: az elmúlt időszakban több mint huszonöt kilótól szabadult meg. Pataki Ádám fogyásáról is mesélt a hot! magazinnak, de azt is elárulta, milyen dinamika szerint működik kapcsolatuk Liptai Claudiával.

Pataki Ádám szerint: aki szereti az életet, könnyebben meghízik

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Pataki Ádám lányaival sportol

Ádám szerint általában azok az emberek hajlamosak a hízásra, akik szeretik az életet. Az egészség megőrzése viszont ma már sokkal fontosabb szerepet játszik az életében, ezért is döntött úgy, hogy változtat az életmódján, és a mindennapok részévé tette a rendszeres sportolást. Pataki Ádám első feleségétől két gyermeke született, akik sokszor együtt sportolnak édesapjukkal.

Nem fogok hazudni, ez nálam elsősorban hiúsági kérdés volt

– kezdte a hot! magazinnak Ádám. – „Az emberek általában emiatt kezdenek el diétázni, viszont nálam voltak egészségi okai is. Ez nem azt jelenti, hogy beteg vagyok, de van előttem rossz példa, hiszen az édesapám túlsúlyos volt és cukros. Amikor meghalt, közel 130 kiló voltam, ma reggel pedig már 104,5 kilót mértem.”

Rátaláltam arra a sportra, amit szívesen csinálok, rendszeresen futok, edzeni járok, és sokszor Clauval vagy a gyerekeimmel is együtt sportolok.

„Ez most a mindennapok része lett. Örülök neki, mert azt vettem észre, hogy a ruhák is sokkal jobban állnak. Nincs kapuzárási pánikom, azt viszont nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben is megőrizzem az egészségemet. Azok közé tartozom, akik azért híznak, mert szeretik az életet.”

Pataki Ádám és a felesége, Liptai Claudia több mint tíz éve alkotnak egy párt. A kapcsolatukat az első pillanattól kezdve a közös érdeklődés és a tökéletes harmónia határozta meg. Ez ma sincs másként. De vajon előny vagy hátrány, amikor ennyire sok a közös pont két ember életében?

Mindig mindent megbeszélünk, az esetleges viták során is a kompromisszumra törekszünk. Egyértelműen előny, hogy ennyire sok a közös pont.

„Ha csak onnan datálom a közös munkát, hogy elkezdtünk együtt dolgozni az Édes Kettesben, ahol ő beszélgetett az interjúalanyokkal, én pedig csináltam a sütiket, már egyértelmű volt számunkra, hogy nagyon jó párost alkotunk. Utána jött a rádióműsor, amit a mai napig közösen szerkesztünk, majd megnyitottuk a hegyvidéki üzletet. Utóbbi az első olyan közös projekt volt, ahol Clau azt mondta, hogy nyugodtan bízzam rá a berendezést, majd ő megoldja. És valóban megoldotta!”

Minden az ő két keze munkáját dicséri, a poharak kiválasztásától az enteriőrig. Ő sokkal óvatosabb, ha a vállalkozásról van szó, hiszen ő a művészvilágból jön, míg én, aki szinte ebben nőttem fel, bátrabban hozok üzleti döntéseket.

„Viszont neki a nőiessége, a csajossága és a kreatív bátorsága mutatkozik meg jól minden esetben.”