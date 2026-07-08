Pataki Ádám: „Minden adott ahhoz, hogy boldogok legyünk!”

Pataki Ádám tizenkét éve temette el az édesapját, aki azonban a mai napig jelen van a mindennapjaiban. Neki köszönhetően tovább él az 1976-ban alapított családi vállalkozás. Ádám életében folyamatos a változás, és ez ma már a külsején is látszik: az elmúlt időszakban több mint huszonöt kilótól szabadult meg. Pataki Ádám fogyásáról is mesélt a hot! magazinnak, de azt is elárulta, milyen dinamika szerint működik kapcsolatuk Liptai Claudiával.
Pataki Ádám lányaival sportol
Ádám szerint általában azok az emberek hajlamosak a hízásra, akik szeretik az életet. Az egészség megőrzése viszont ma már sokkal fontosabb szerepet játszik az életében, ezért is döntött úgy, hogy változtat az életmódján, és a mindennapok részévé tette a rendszeres sportolást. Pataki Ádám első feleségétől két gyermeke született, akik sokszor együtt sportolnak édesapjukkal.
Nem fogok hazudni, ez nálam elsősorban hiúsági kérdés volt
– kezdte a hot! magazinnak Ádám. – „Az emberek általában emiatt kezdenek el diétázni, viszont nálam voltak egészségi okai is. Ez nem azt jelenti, hogy beteg vagyok, de van előttem rossz példa, hiszen az édesapám túlsúlyos volt és cukros. Amikor meghalt, közel 130 kiló voltam, ma reggel pedig már 104,5 kilót mértem.”
Rátaláltam arra a sportra, amit szívesen csinálok, rendszeresen futok, edzeni járok, és sokszor Clauval vagy a gyerekeimmel is együtt sportolok.
„Ez most a mindennapok része lett. Örülök neki, mert azt vettem észre, hogy a ruhák is sokkal jobban állnak. Nincs kapuzárási pánikom, azt viszont nagyon fontosnak tartom, hogy a jövőben is megőrizzem az egészségemet. Azok közé tartozom, akik azért híznak, mert szeretik az életet.”
Pataki Ádám és a felesége, Liptai Claudia több mint tíz éve alkotnak egy párt. A kapcsolatukat az első pillanattól kezdve a közös érdeklődés és a tökéletes harmónia határozta meg. Ez ma sincs másként. De vajon előny vagy hátrány, amikor ennyire sok a közös pont két ember életében?
Mindig mindent megbeszélünk, az esetleges viták során is a kompromisszumra törekszünk. Egyértelműen előny, hogy ennyire sok a közös pont.
„Ha csak onnan datálom a közös munkát, hogy elkezdtünk együtt dolgozni az Édes Kettesben, ahol ő beszélgetett az interjúalanyokkal, én pedig csináltam a sütiket, már egyértelmű volt számunkra, hogy nagyon jó párost alkotunk. Utána jött a rádióműsor, amit a mai napig közösen szerkesztünk, majd megnyitottuk a hegyvidéki üzletet. Utóbbi az első olyan közös projekt volt, ahol Clau azt mondta, hogy nyugodtan bízzam rá a berendezést, majd ő megoldja. És valóban megoldotta!”
Minden az ő két keze munkáját dicséri, a poharak kiválasztásától az enteriőrig. Ő sokkal óvatosabb, ha a vállalkozásról van szó, hiszen ő a művészvilágból jön, míg én, aki szinte ebben nőttem fel, bátrabban hozok üzleti döntéseket.
„Viszont neki a nőiessége, a csajossága és a kreatív bátorsága mutatkozik meg jól minden esetben.”
Pataki Ádám és Liptai Claudia: „Nálunk nincsenek tabuk”
Liptai Claudia egy alkalommal azt nyilatkozta a férjéről, hogy kicsit csajos a lelke – ezzel a férfi érzékenységére, a sármja és a kedvessége mögött megbújó hatalmas lelkére utalt. De vajon honnan jön ez az érzékenység? És hogyan hat a kapcsolatukra Claudia határozottsága, erős karaktere?
Úgy gondolom, nem mindegy, hogy a fiúgyermek otthon mit lát az édesapjától, mert a későbbi párválasztásnál és a nőkhöz való viszonyulásnál megmutatkozik majd mindaz, amit otthonról hoz.
„Ebből a szempontból nekem az édesapám nagyon jó mesterem volt. Az, hogy csajos a lelkem, persze nem azt jelenti, hogy nem működöm férfiként. Nyilván Clau azért is lett a feleségem, mert ennyire határozott nő! Az életem támogatásához kell egy bizonyos határozottság. De ez fordítva is igaz: ő is vágyik arra, amit én vagyok képes nyújtani a számára. Nálunk nincsenek tabuk. Már csak azért sem, mert így nincs meg a lebukás veszélye. Mindig nyíltan vállalta önmagát, így nincs olyan, hogy ezt vagy azt csak én tudom, és csak én kapom meg belőle.”
Nyilván az együtt töltött percek, az egymás ugratása, a közös röhögések a négy fal között maradnak, de ez így van jól.
„Soha nem gondolkodtam azon, hogy egy működő párkapcsolatban mi a nő feladata és mi a férfié. Azt szoktam mondani, hogy ha bepakolom a mosogatógépet és a mosógépből kiszedem a kimosott ruhát, akkor azt nem valaki helyett csinálom meg, hanem „magunk helyett”. Minél előbb végzünk, annál több idő jut egymásra.”
Pataki Ádám a cukrászdájukról: „Hallani sem akartam róla”
Ádám azt mondja, úgy kerek az élete, ahogy van. Claudia mellett megtalálta a boldogságot, és semmi nem hiányzik belőle. A cukrászda ma már egy olyan biztos pont az életében, ami egy életre meghatározza számára a szakmaiságot, a jövőt – pedig volt idő, amikor hallani sem akart erről.
A családi vállalkozást sokszor azért építik a szülők, hogy a gyerekeknek majd biztosítva legyen a jövőjük. Az univerzum mindig mindenre megadja a választ. Apu halála derült égből villámcsapásként érkezett akkor, amikor éppen állást kerestem, és a családi béke érdekében hallani sem akartam a cukrászdáról.
„Ekkor sok minden szakadt rám: elveszítettem az édesapámat, a főnökömet, a barátomat, a gyerekeim a nagypapájukat, és az élet kész tények elé állított. Ma viszont már úgy érzem, mindennek így kellett történnie, és semmi nem hiányzik az életemből... A lányaim még csak ötévesek voltak, Panka kilenc, Marci még sehol, amikor találkoztunk. A hat főből ma már leginkább hárman vagyunk otthon. Apák napján össze tudtunk hozni egy közös ebédet, utána elmentünk együtt bowlingozni, és föltettem magamnak a kérdést: mire vágyhatnék még? Minden adott ahhoz, hogy boldogok legyünk!”
Pataki Ádám: „Most kell jónak lenni; lehet, hogy holnap már késő lesz”
Ádám és Claudia kapcsolata nem csak azért működik jól, mert mindketten részt vesznek a másik munkájában. Azonos értékrend szerint élik az életüket.
Az emberi hazugságot, rosszindulatot nagyon nehezen viselem. Azonban Clauval ebben is nagyon hasonlítunk egymásra.
„Viszont nem vagyok képes hosszú távon haragot tartani. Annyi barátunkat veszítettük el mostanában... Ez pedig csak még inkább előtérbe helyezte azt, hogy soha nem tudhatjuk, melyik nap lesz az utolsó az életünkben. Máté Péter dalában nagyon jól megfogalmazták: „Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld!”
Most kell jónak lenni; lehet, hogy holnap már késő lesz. A tegnapot meg tanuljuk meg elengedni. Fura az élet, mert apu távozásával került előtérbe az én szakmaiságom. Született egy fiam, aki, amikor itt van, már most kiveszi a részét a feladatokból.
„De ha nem ezt akarja majd csinálni ő vagy a lányaim, akkor is örülök annak, hogy itt vannak velünk. Minden gyermekemnek azt mondom: Nekem mindegy, hogy mit csináltok, csak legyetek benne boldogok!”