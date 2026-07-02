„Vele a rossz is jó” – Így vallott imádott feleségéről a 75. születésnapját ünneplő Pataky Attila

Pataky Attila EDDA iránti elköteleződése sosem volt kérdés (Fotó: Origo)

Szerelem, hála és a „rockbűvészet”

A zenészt ma leginkább a végtelen szeretet és a köszönet vezérli. Úgy érzi, a világ nehézségei ellenére is megéri kitartani, mert hiszi, hogy az ember alapvetően nemes szívű, szeretetben és békében élni akaró lény:

Bármennyire is a sötétség uralkodik most, a szeretet az egyetlen valóság, mert nem lehet más. És ne feledjük: mindig a hajnal előtt van a legsötétebb. Ha félsz, hogy veszítesz, ahelyett, hogy mindent megtennél a győzelemért, vajon mi fog következni?

– tette fel a költői kérdést. A magányt el sem tudná képzelni, imád párkapcsolatban élni, a legnagyobb földi ajándékot pedig felesége, Orsi (Nyikovics Orsolya) jelenti számára, akivel kapcsolatban egy gyönyörű, mély igazságot is megosztott: „Vele a rossz is jó. (...) Szeretem viszontlátni magam a szerelmem, a társam szemében. (...) Ő az élet-, létezéstárs számomra. Végtelen boldogságban élek vele.”

Pataky Attila feleségével végtelen boldogságban él (Fotó: Bors)

Az évek múlásával az egója is átalakult, ma már teljesen más szemmel tekint a földi javakra: „Hetvenéves koromban tanultam meg a legfontosabbat, amire most, hetvenöt évesen csak ráerősíteni tudok: senki és semmi nem az enyém. Csak oly kedves a sors, annyira szeret a Jóisten, hogy mindig egy újabb napra kölcsönadja ezeket a fizikai eszközöket” – árulta el az EDDA frontembere.

Hihetetlen energiájára a környezete is rácsodálkozik, barátai nem véletlenül találtak ki számára egy új megnevezést a hetvenedik születésnapján: „A hetvenedik születésnapomon a barátaim eldöntötték, hogy már nem művész úr vagyok, hanem bűvész, mert azt mondták, amit ennyi idősen a színpadon művelek, az már bűvészet. Úgyhogy én azóta náluk bűvész úr vagyok” – mesélte nevetve a rocklegenda, aki a sírástól sem zárkózik el, hiszen szerinte az a férfi, aki nem sír, az „hamar kiszárad.”

Az örök szövetség a színpadon

Az évtizedek óta tartó, töretlen siker mögött egy rendíthetetlen, családi és baráti közösség áll, akiknek Pataky rendkívül hálás a közös munkáért és a megbonthatatlan egységért: „Köszönettel tartozom Gömöry Zsoltnak, Alapi Istvánnak, Kicska Lászlónak, Benkó Ákosnak, és nem utolsósorban a fiamnak, Gergőnek, akivel már tizenvalahány éve együtt énekelünk. Köszönöm nekik, hogy újra és újra, azon a három lépcsőfokon fellépve, minden bajunkat, a világ összes problémáját hátrahagyva eggyé - EDDA Művekké tudunk válni, és mindig ebbe a csodába kerülünk a színpadon. Ez a szövetség már nagyon-nagyon hosszú évek óta tart” – magyarázta Pataky.