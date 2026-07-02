„Vele a rossz is jó” – Így vallott imádott feleségéről a 75. születésnapját ünneplő Pataky Attila

A magyar rockzene egyik legmeghatározóbb, legszenvedélyesebb ikonja hatalmas mérföldkőhöz érkezett. Az EDDA Művek fáradhatatlan frontembere a mai nap ünnepli a 75. születésnapját, ez a kerek évforduló pedig tökéletes alkalmat kínál arra, hogy az ország fejet hajtson páratlan, korszakalkotó életműve előtt. A miskolci Vasgyár acélosító, kemény közegéből induló énekes mögött ma már harmincöt arany-, hét platina- és négy gyémántlemez áll bizonyságul, dalaiból pedig generációk merítenek erőt határon innen és túl. A Kossuth- és Életműdíjjal kitüntetett Pataky Attila ezen a szombaton Gárdonyban ad nagyszabású szuperkoncertet, újfent bizonyítva, hogy a rockzenének nem kora, hanem állapota van.
Pataky Attila a miskolci vasgyári gyökerekről, az atlétikáról és a hit erejéről vallott
Amikor a tükörbe néz, egyszerre látja az álmokkal teli egykori miskolci rockert és a bölcs, sokat látott családapát. Pataky Attila szerint mindkét karakterre óriási szüksége van a mindennapokban: „Szükségem van arra a kissrácra, ha csak elképzelt formában is, arra hogy átöleljem, és meg is fogom tenni, mert sok-sok gyűrődésen ment át, míg eljutott ide” – mesélte meghatottan a zenész, hozzátéve, mit is mondana gyermekkori önmagának: „Hidd el, meg tudod csinálni, ez a lényege mindennek. Csak a kitartás visz előre.” Az élethez szükséges elszántságot a családi fészekből és a versenysportból hozta magával, hiszen fiatalon elszánt középtávfutó volt, és egészen 56 éves koráig mindennap futott, legyen szó esőről, hóról vagy épp lázról.
A sporttól megkaptam azokat az alapokat, amikre bőven számíthattam, és amihez hozzájött még az az istenhit, amire édesanyám nevelt. A vasgyári környezet pedig megtanított arra, hogy soha nem szabad feladni. Bármilyen nehézség jön, soha nem adom fel. Ezt bizonyítja az életem, és el tudod képzelni, hogy ezután is ezt fogom tenni. Édesanyám mindig azt mondta: kisfiam, öcsikém, a kor az nem érdem, csak állapot, az embertől függ, hogy mivel tölti ki. És mennyire igaza volt! A szüleim nagyon szenvedélyes emberek voltak, és köszönöm nekik ezt a szenvedélyt, mert később megtanultam, hogy a szenvedély Isten lehelete
– jelentette ki határozottan.
Szerelem, hála és a „rockbűvészet”
A zenészt ma leginkább a végtelen szeretet és a köszönet vezérli. Úgy érzi, a világ nehézségei ellenére is megéri kitartani, mert hiszi, hogy az ember alapvetően nemes szívű, szeretetben és békében élni akaró lény:
Bármennyire is a sötétség uralkodik most, a szeretet az egyetlen valóság, mert nem lehet más. És ne feledjük: mindig a hajnal előtt van a legsötétebb. Ha félsz, hogy veszítesz, ahelyett, hogy mindent megtennél a győzelemért, vajon mi fog következni?
– tette fel a költői kérdést. A magányt el sem tudná képzelni, imád párkapcsolatban élni, a legnagyobb földi ajándékot pedig felesége, Orsi (Nyikovics Orsolya) jelenti számára, akivel kapcsolatban egy gyönyörű, mély igazságot is megosztott: „Vele a rossz is jó. (...) Szeretem viszontlátni magam a szerelmem, a társam szemében. (...) Ő az élet-, létezéstárs számomra. Végtelen boldogságban élek vele.”
Az évek múlásával az egója is átalakult, ma már teljesen más szemmel tekint a földi javakra: „Hetvenéves koromban tanultam meg a legfontosabbat, amire most, hetvenöt évesen csak ráerősíteni tudok: senki és semmi nem az enyém. Csak oly kedves a sors, annyira szeret a Jóisten, hogy mindig egy újabb napra kölcsönadja ezeket a fizikai eszközöket” – árulta el az EDDA frontembere.
Hihetetlen energiájára a környezete is rácsodálkozik, barátai nem véletlenül találtak ki számára egy új megnevezést a hetvenedik születésnapján: „A hetvenedik születésnapomon a barátaim eldöntötték, hogy már nem művész úr vagyok, hanem bűvész, mert azt mondták, amit ennyi idősen a színpadon művelek, az már bűvészet. Úgyhogy én azóta náluk bűvész úr vagyok” – mesélte nevetve a rocklegenda, aki a sírástól sem zárkózik el, hiszen szerinte az a férfi, aki nem sír, az „hamar kiszárad.”
Az örök szövetség a színpadon
Az évtizedek óta tartó, töretlen siker mögött egy rendíthetetlen, családi és baráti közösség áll, akiknek Pataky rendkívül hálás a közös munkáért és a megbonthatatlan egységért: „Köszönettel tartozom Gömöry Zsoltnak, Alapi Istvánnak, Kicska Lászlónak, Benkó Ákosnak, és nem utolsósorban a fiamnak, Gergőnek, akivel már tizenvalahány éve együtt énekelünk. Köszönöm nekik, hogy újra és újra, azon a három lépcsőfokon fellépve, minden bajunkat, a világ összes problémáját hátrahagyva eggyé - EDDA Művekké tudunk válni, és mindig ebbe a csodába kerülünk a színpadon. Ez a szövetség már nagyon-nagyon hosszú évek óta tart” – magyarázta Pataky.
Ez a különleges szövetség adja azt az elemi erőt, amellyel az Edda Művek a mai napig képes eksztázisba hozni a közönséget. Pataky Attila küldetése 75 évesen is teljesen tiszta és világos: „Én elvállaltam, hogy a bulikra vidámságot, szeretetet és útmutatást viszek.” Ezt a varázslatot és az elnyűhetetlen rocktempót legközelebb most szombaton, Gárdonyban tapasztalhatja meg a közönség, ahol a jubileumát ünneplő énekes és csapata garantáltan egy hatalmas, szívvel teli örömzenéléssel ajándékozza meg a rajongókat. Hasonlóan, ahogy azt tavaly tette.