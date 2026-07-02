Mégis Pataky Attilának volt igaza? Döbbenetes, mely hollywoodi világsztárok láttak már UFO-kat!

Ma van az UFO-világnap, az a különleges nap, amikor az emberiség egy emberként kémleli a titokzatos éjszakai égboltot, hátha megpillant valami megmagyarázhatatlant. Bár a szkeptikusok hajlamosak puszta kitalációnak vagy optikai csalódásnak bélyegezni a repülő csészealjakról szóló beszámolókat, a sztárvilágban meglepően sokan esküsznek rá, hogy az univerzumban nem vagyunk egyedül. Sőt, a hazai és a külföldi hírességek közül többen olyan személyes, harmadik típusú találkozásokról számoltak be, amelyektől garantáltan feláll a szőr a hátunkon. Összeállításunkból kiderül, kik azok a hírességek, akik már szembe néztek az idegenekkel! Lássuk a listát Pataky Attila észleléseitől Robbie Williams beszámolójáig.

Pataky Attila ufókkal való élményeiről rengeteget mesélt már (Fotó: Origo)

Pataky Attila születésnapja meglepő módon egy napra esik az UFO-világnappal

Természetesen a hazai mezőnyből senki sem körözheti le az EDDA Művek frontemberét. Pataky nyíltan vállalja, hogy 12 éves kora óta rendszeresen elviszik az idegenek. Elmesélése szerint egy ízben egy műtőasztalon ébredt, ahol nagyszemű lények egy speciális pálca segítségével meggyógyították. Szilárdan hiszi, hogy az univerzum nyüzsög az élettől, és a Men in Black filmek valójában a színtiszta valóságot ábrázolják, az idegenek már rég beépültek a közszereplők közé is. A Frizbi műsorvezetőjének, Hajdú Péternek is mesélt egy alkalommal a 3,5 méteres sárkánylényekkel való életre szóló találkozásáról.

Kozso és a kozmikus fények

Az Ámokfutók frontembere, Kozso mindig is híres volt a spiritualitásáról és a misztikus dolgokhoz való vonzódásáról. Az énekes több interjúban is utalt már arra, hogy az univerzum energiái és a távoli civilizációk nem állnak távol tőle. Kozso szerint a világban rengeteg olyan megmagyarázhatatlan jelenség és fényjelenség létezik, amelyek egyértelműen bizonyítják: egy sokkal fejlettebb, földönkívüli intelligencia kíséri figyelemmel az emberiség mindennapjait, ő maga pedig különösen érzékeny ezekre a kozmikus rezgésekre.

Kozso szomorú szamurájok létezésén túl a földönkívüliekében is hisz (Fotó: Mediaworks archív)

Tom Cruise szerint gőgösség tagadni őket

A Mission: Impossible sztárja kapcsán sokan a szcientológia miatt sejtik az UFO-hitet, ám Cruise teljesen logikai oldalról közelíti meg a kérdést. Egy interjúban kifejtette, hogy szerinte mérhetetlen arroganciára vall azt hinni, hogy egyedül vagyunk: „Milliónyi csillag létezik, kizárt, hogy csak a Földön alakult ki élet” – jelentette ki határozottan a színész, aki nem tartja kizártnak, hogy az idegenek már meg is látogatták bolygónkat.