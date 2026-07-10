Gyászol az Egyesült Királyság: 95 évesen hunyt el a rádiós szappanoperasztár

Patricia Greene, a BBC Radio 4 The Archers című rádiós szappanoperájának leghosszabb ideje szolgáló stábtagja, 95 éves korában elhunyt. A színésznőre sokan úgy fognak emlékezni rá, mint Jill Archer megformálójára - a citromos piskótájáról ismert anyafigurára -, akit azután játszott közel 70 éven át a műsorban, hogy 1957-ben először feltűnt a képernyőn.

Elhunyt a szappanoperasztár, Patricia Greene. (Képünk illusztráció) Fotó: G_4 / Pexels

Közel 70 éve tűnt fel először a rádiós szappanoperában Patricia Greene

A hírt a Today című műsorban jelentették be, ahol az adó igazgatója, Mohit Bakaya kiemelkedőnek nevezte Greene hozzájárulását a szappanoperához.

Öröm volt hallani Jill karakterének folyamatos fejlődését az évtizedek során, és hogy Greene csodálatos örökséget hagy maga után

- írták egy közleményben.

Ambridge nem lesz ugyanaz nélküle, és mi itt a BBC Radio 4-nél mindannyian szeretetünket és részvétünket fejezzük ki családjának ebben a nehéz időszakban.

Jeremy Howe, a The Archers című műsor szerkesztője Greenet egy nyilatkozatban teljesen egyedülállónak, mesés és harsányan vicces mesélőnek nevezte, Jill megformálását pedig félelmetesnek, de egyben csodálatosan melegnek, szeretetteljesnek és rendkívül szórakoztatónak is nevezte. Hozzátette, hogy hihetetlen megtiszteltetés volt vele dolgozni.

Greene a londoni Royal Centre School of Speech and Drama képzése után csatlakozott a sorozathoz, ami a leghosszabb ideig futó, napi sorozatos rádiós dráma, amelyet 1951 óta sugároznak. Jelenleg heti hat napon sugároznak, 13 perces epizódokkal, amelyek a kitalált Ambridge faluban élők életét követik nyomon.

A színésznő más színészi munkákkal is büszkélkedhetett, többek között az ITV Crossroads című szappanoperájában és a BBC Doctors and Casualty című műsoraiban. 2023 augusztusában egy idősek otthonába költözött, de folytatta a The Archers felvételét - írta a BBC.