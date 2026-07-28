Lehullt a lepel: megmutatta új szerelmét Peller Mariann - Videó!

Két év telt el azóta, hogy Peller Mariann egy fekete háttér előtt közzétett bejegyzésben tudatta a nyilvánossággal, tizenkét év után véget ért a kapcsolata férjével, Juni Györggyel. A válást követően a népszerű műsorvezető hosszú önismereti időszakon ment keresztül, ma pedig már ismét boldog új szerelme, Andris oldalán. Mariann először a testvérével, Peller Annával közös Így jártam a nővéremmel című podcastműsorban beszélt erről a kapcsolatról: mint mondta, a párja oldalán most végre önmaga lehet, az ismerkedés során pedig elhagyta a korábbi megfelelési kényszert is - írta meg a Blikk.

Megmutatta új szerelmét Peller Mariann / Fotó: Fb / Peller Mariann

Amikor meg akarsz felelni, mert azt szeretnéd, hogy szeressenek. Csak aztán nem magadért szeretnek, hanem azért a képért, amit foggal-körömmel megpróbálsz őrizni magadról. Amikor elkezdtünk ismerkedni az interneten keresztül Andrissal, ott határoztam el, hogy nem fogok alámenni, nem fogom eljátszani azt, amilyen nem vagyok. Ha így kellek, akkor tök jó, ha nem, akkor megyek tovább

- jelentette ki akkor Mariann, aki ugyan nem csinált titkot az új kapcsolatából, a szerelme mégsem jelent meg fotókon vagy videókon - egészen a közelmúltig. A minap ugyanis a tévés egy olyan felvételt tett közzé Instagramon, amelyen már a férfi is látható.

Isten éltessen soká, édes Útitársam. Tiszta szívemből kívánom Neked, hogy legyél nagyon boldog

- üzente a videót tartalmazó posztjában Mariann.

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