Ma 177 éve tűnt el Petőfi Sándor – Ők azok a hazai hírességek, akik eljátszhatták

Ma, július 31-én van a segesvári csata évfordulója, ahol a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájaként és rejtélyeként örökre nyoma veszett Petőfi Sándornak. A zseniális költő és forradalmár nemcsak a tankönyvekben, de a színpadon és a mozivásznon is igazi szupersztár. Az évek során a legnagyobb hazai énekesek és színészek öltötték magukra a híres Sándort, hogy újraéljék 1848 lázát. Íme a legemlékezetesebb Petőfi-alakítások!
Petőfi Sándor 177 éve tűnt el: A színpadon és a kamerák előtt él tovább a legendás költő
Kevesen tudják átadni a szabadságvágyat olyan elemi erővel, mint a legendás rocktorok, Varga Miklós. Ő volt az, aki 1988-ban a Kormorán együttes zseniális rockoperájában, A költő visszatér-ben életre keltette a forradalmárt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Ha pedig nemzeti rock, nem feledkezhetünk meg Sasvári Sándorról sem. Bár ő klasszikus színdarabban nem játszotta a költőt, ikonikus, lóháton előadott Nemzeti dal fellépéseivel és a hazai történelmi rockoperák univerzumával örökre összeforrt a neve a Petőfi-kultusszal.
Ember Márk és Tóth Mátyás: A kettéosztott zseni
Az elmúlt évek egyik legizgalmasabb kísérlete a 2023-as Szabadakarat című pop-rock koncertszínház volt az Erkel Színházban. Itt Petőfi karakterét zseniálisan kettévágták, az energikus Ember Márk a zenei jelenetekben hozta a rocksztár-énjét (ráadásul a Föltámadott a tenger modern, zúzós feldolgozásával is tarolt), míg a prózai, mélyen drámai pillanatokban Tóth Mátyás mutatta meg a költő lírai, szenvedélyes, szerelmes arcát.
Veszprémi kettős: Ragány Misa és Kádár Szabolcs János
A Veszprémi Petőfi Színház is óriásit gurított a PETŐFiFJÚ – Anyám, az álmok nem hazudnak című előadással. A címszerepben két elképesztő hangú és tehetségű művész, Ragány Misa és Kádár Szabolcs János váltották egymást a színpadon. Zseniálisan mutatták meg Petőfi emberi, pimaszul fiatalos és álmokat kergető oldalát, teljesen új megvilágításba helyezve a nemzet ikonját a mai generációk számára.
Berettyán Nándor: A modern akcióhős
Természetesen nem maradhat ki a sorból a legújabb és leglátványosabb mozi sem! A monumentális költségvetésből készült, 2024-es Most vagy soha! című történelmi kalandfilmben Berettyán Nándor kapta meg a hatalmas feladatot. A művész egy pörgős, elszánt, szinte hollywoodi stílusú akcióhőst faragott Petőfiből, aki feszült hajszák és óriási izgalmak közepette robbantja ki a forradalmat március 15-én.
A felejthetetlen klasszikusok
Ha mélyebbre ásunk a múltban, megkerülhetetlen a legendás 1953-as Föltámadott a tenger című film, ahol a korszak zsenije, Görbe János formálta meg felejthetetlenül a költőt, beírva magát a filmtörténetbe. A legelső mérföldkő pedig az 1922-es némafilm volt, amelyben a kor ünnepelt csillaga, Uray Tivadar játszotta Petőfit a zseniális Bajor Gizi oldalán.
Akár zúzós rockzenéről, akár színházi drámáról vagy mozis akcióról van szó, a magyar sztárok újra és újra bebizonyítják: Petőfi lángja ma is ugyanúgy ég!