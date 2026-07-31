Ma 177 éve tűnt el Petőfi Sándor – Ők azok a hazai hírességek, akik eljátszhatták

Ma, július 31-én van a segesvári csata évfordulója, ahol a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájaként és rejtélyeként örökre nyoma veszett Petőfi Sándornak. A zseniális költő és forradalmár nemcsak a tankönyvekben, de a színpadon és a mozivásznon is igazi szupersztár. Az évek során a legnagyobb hazai énekesek és színészek öltötték magukra a híres Sándort, hogy újraéljék 1848 lázát. Íme a legemlékezetesebb Petőfi-alakítások!

Petőfi Sándor hatása a mai napig vitathatatlan a popkultúrában (Fotó: Wikipedia)

Petőfi Sándor 177 éve tűnt el: A színpadon és a kamerák előtt él tovább a legendás költő

Kevesen tudják átadni a szabadságvágyat olyan elemi erővel, mint a legendás rocktorok, Varga Miklós. Ő volt az, aki 1988-ban a Kormorán együttes zseniális rockoperájában, A költő visszatér-ben életre keltette a forradalmárt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Ha pedig nemzeti rock, nem feledkezhetünk meg Sasvári Sándorról sem. Bár ő klasszikus színdarabban nem játszotta a költőt, ikonikus, lóháton előadott Nemzeti dal fellépéseivel és a hazai történelmi rockoperák univerzumával örökre összeforrt a neve a Petőfi-kultusszal.