Különösen emlékezetes év van Pikali Gerda mögött. Miközben a színésznő szakmailag is sikereket él meg, magánéletében is hatalmas mérföldkőhöz érkezett a család: két gyermeke egyszerre érettségizett le.

Pikali Gerda és Rékasi Károly számára mindig is fontos volt a család (Fotó: MW Bulvár)

Pikali Gerda gyerekei idén érettségiztek

A színésznő elárulta, talán még ő izgult jobban a vizsgák miatt, mint a gyerekei.

Mindketten leérettségiztek, ráadásul egyszerre, hiszen alig tíz hónap van közöttük, szinte ikrekként nőttek fel. Egy édesanyának ez óriási mérföldkő. Az első nagy megmérettetésen már túl vannak, és szerintem én jobban izgultam, mint ők

– mesélte lapunknak.

A nagyobbik gyermeke már pontosan tudja, merre szeretne továbbtanulni: kommunikáció szakon folytatja tanulmányait. Testvére még egy technikumi évet teljesít, és ez idő alatt szeretné eldönteni, milyen hivatást választ majd. Pikali Gerda azonban nem szeretné rájuk erőltetni az elképzeléseit.

"Mindig azt mondtam, hogy olyan pályát válasszanak, amit egész életükben örömmel tudnak csinálni. Nem akarom megmondani nekik, hogy orvosok vagy jogászok legyenek. Segítek, tanácsot adok, de a döntést nekik kell meghozniuk" – mondta.

A színésznő saját bevallása szerint inkább szabadságot ad a gyerekeinek, mintsem szigorú szabályokat.

"Talán liberálisabb anyuka vagyok. Nem szeretném helyettük élni az életüket. Azt szeretném, hogy boldogok legyenek, és amíg velünk élnek, jól érezzék magukat otthon" – fogalmazott.

Mindig is szabadabban nevelte a gyerekeit (Fotó: MW Bulvár)

Pikali Gerda családjában fontos, hogy kimondják az érzéseiket

Van azonban egy dolog, amihez kezdettől fogva ragaszkodott: hogy gyermekei minden nap érezzék, mennyire szeretik őket.

Én egy dologban hiszek igazán: minden nap meg kell erősíteni a gyerekeket abban, hogy szeretjük őket. Mi mindig megöleljük egymást, puszit adunk, és kimondjuk, hogy szeretlek. Egyszer egy óraleolvasó teljesen ledöbbent, amikor látta, hogy a gyerekem indulás előtt megölel és azt mondja: szeretlek. Számomra ez mindig tudatos része volt a nevelésnek

– árulta el.

Pikali Gerda szerint a legtöbb felnőttkori lelki probléma gyermekkorból ered, ezért mindent megtett azért, hogy gyerekei szeretetteljes, biztonságos közegben nőjenek fel.