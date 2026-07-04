Pikali Gerda születésnapján sem pihen: férjével minden szabad percet együtt töltenek

Dolgozva ünnepli születésnapját Pikali Gerda. A népszerű színésznő számára azonban ez egyáltalán nem teher, hiszen olyan társulat veszi körül, amelyben otthon érzi magát, ráadásul a legfontosabb ember is vele tart: férje, Rékasi Károly is elkíséri Gyulára, így a munka mellett kettesben is tölthetnek egy kis időt.

Pikali Gerda imádja a munkáját (Fotó: Győrfi-Forgács Bea)

Pikali Gerda férjével és színész kollégáival tölti a születésnapját

Pikali Gerda jelenleg gőzerővel próbál egy új előadást, amelynek július végén lesz a bemutatója, így a születésnapját is a színház világában tölti.

"Munkával telik a születésnapom, Gyulán játszunk, de ezt egyáltalán nem bánom. Nagyon jó társaságban leszek, ráadásul a férjem is elkísér, így együtt ünnepelhetünk. Ott is alszunk, másnap pedig már folytatódnak a próbák, hiszen készülünk az új darabra is" – mesélte lapunknak.

A Fórum Színház társulata számára már szinte második család lett. Mint mondja, a próbák ugyan kemény munkával telnek, mégis felszabadító élmény számára, hiszen rengeteget nevetnek együtt. A színésznő minden születésnapján számot vet az elmúlt évvel. Végiggondolja, mit csinált jól, miben szeretne fejlődni, és mindig igyekszik önmagával szemben is őszinte maradni.

Évről évre átgondolom, hol tartok az életemben, min szeretnék változtatni, és miben kell fejlődnöm. Hiszek abban, hogy az embernek önmagával szemben kell a legőszintébbnek lennie. Gyerekkorom óta fontos számomra, hogy önazonos maradjak, kimondjam, amit gondolok, és ne fojtsam magamba az érzéseimet

– árulta el.

Pikali Gerda és Rékasi Károly igyekeznek minél több időt együtt tölteni (Fotó: MW Bulvár)

Pikali Gerda Rékasi Károly társaságában Szlovéniában járt

Az egészséges életmódra is egyre nagyobb figyelmet fordít: tudatosan táplálkozik, piacra jár vásárolni, és igyekszik minden nap megélni az apró örömöket. A legnagyobb feltöltődést azonban most nem egy születésnapi buli, hanem egy romantikus utazás jelentette. Nemrég férjével öt napot töltöttek kettesben Szlovéniában, ahonnan életre szóló élményekkel tértek haza.

Nemrég jöttünk haza Szlovéniából, öt napot voltunk kettesben. Nem is tudtam, hogy ennyire gyönyörű a szlovén tengerpart. Fantasztikusan tiszta a víz, a tenger 26 fokos volt, ennél szebb pihenést el sem tudtam volna képzelni

– mesélte lelkesen.