Vastagbél daganattal diagnosztizálták a magyar színésznőt: Pintér Tibor így segít kolléganőjén

A tehetséges színésznőt nemrég diagnosztizálták vastagbél daganattal és májáttéttel, ami után egyből egy több órás műtéten kellett átesnie. Pintér Tibor és Szentpéteri Eszter már régóta ápolnak szoros barátságot Dorogi Barbarával, így feladatuknak is tekintik, hogy mindent megtegyenek a színésznőért. A Nemzeti Lovas Színház már korábban is tartott hasonló gálákat legutóbb, amikor Agárdi Szilviék háza leégett és sikerült nagyobb összeget összegyűjteni, hogy segítsenek az énekesnőnek.

Pintér Tibor kiemelte, hogy nagyon közel áll a szívéhez Dorogi Barbara, ezért kezdeményezte a jótékonysági gálát (Fotó: MW Bulvár)

Pintér Tibor újabb jótékonysági gálát szervez

Május 22-én tudtuk meg a diagnózist. A férjem az Országos Onkológiai Intézetben sugárterápiás professzor, és az ő irányításával a legjobb orvosok vizsgálták ki. Június 3-án pedig már megvolt egy 5 órás műtét, amivel a daganatot sikerült eltávolítani, de az áttétet kemoterápiával kell még kezelni. Barbarának a kezelése novemberig fog tartani

– mesélte Szentpéteri Eszter, Dorogi Barbara zenésztársa, a B.E. Soulmates tagja.

Sokan jogosan tehetik fel a kérdést, hogy hogyan jött a képbe a Nemzeti Lovas Színház és Pintér Tibor. A választ maga Tenya árulta el a TV2 Mokka kamerái előtt. „Nekünk Szinetár Miklós volt az osztályfőnökünk, aki nagyon ritkán mondott olyat, amit Barbinak, hogy ő a legtehetségesebb az osztályban. Az, hogy miért nem sikerült ez a karrier, azt Barbi a TV mögött ülve lehet meg tudná válaszolni, de az biztos, hogy egy fantasztikus lélek és nagy tehetség. Egy szoros barátságot kötöttünk mi az egyetem alatt, szóval így kerültem a képbe és úgy döntöttünk, hogy szeptember 11-én csinálunk egy nagyszabású jótékonysági gálát a Nemzeti Lovas Színházban” – árulta el Pintér Tibor.

Pintér Tibor reméli, hogy ugyanolyan sikeres lesz a mostani gála, mint az előző (Fotó: MW Bulvár)

Pintér Tibor nem először áll nemes ügy mellé

Mindannyian tudjuk, hogy egy színésznő, aki eleve a hangjából él és most nem tud praktizálni, rászorul jelenleg az anyagi segítségre. Csináltunk már ilyet Agárdi Szilvivel, ami nagy siker volt és számomra ez a mostani is egy nagyon fontos ügy. Már Janza Kata, Vadkerti Imre, Tunyogi Bernadett és Buch Tibor is csatlakozott a csapathoz, és még szeretnék másokat is megszólítani, hogy segítsen Barbinak

– jegyezte meg a Nemzeti Lovas Színház igazgatója.