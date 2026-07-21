„Árpit küldd már el ráncfelvarrásra!” – Polgár Árpádnak durván beszólták: Olyan választ adott, amire senki sem számított

Polgár Tünde és Polgár Árpád hosszú évek óta az ország egyik legismertebb házaspárja. A közösségi médiában rendszeresen engednek betekintést a mindennapjaikba, utazásaikba és gondolataikba, ám ez együtt jár azzal is, hogy időről időre bántó kommentekkel kell szembenézniük. Ezúttal egy látszólag ártatlan, valójában meglehetősen sértő megjegyzés borzolta a kedélyeket, amire Árpi kendőzetlen őszinteséggel válaszolt.

Polgár Árpád felesége, Polgár Tünde egy sértő kommenttel találta szembe magát, amire közösen reagáltak (Fotó: YouTube)

Ezért nem plasztikáztat Polgár Árpád

Egy velük egykorú nő azt írta Tündének: „Árpit küldd már el ráncfelvarrásra.” A hozzászólásra sokan talán dühösen vagy sértődötten reagáltak volna, Polgár Árpád azonban egészen más utat választott. Humorral kezdte, majd komoly gondolatokkal folytatta.

Hát, tényleg el kéne küldeni. Mondjuk fáj, úgyhogy inkább nem vállalnám el. Egyébként szívesebben lennék sokkal jobban kinéző, de a fájdalmat azt nem szívesen viselem el, úgyhogy nem akarom azt, hogy fölvágjanak, meg ilyesmi. Inkább maradok így.

A válasz azonban itt még korántsem ért véget. Árpád szerint a természetes öregedést nem kell szégyellni, sőt, szerinte minden életkornak megvan a maga szépsége.

Polgár Árpád és Tünde a Polgár net YouTube-csatornájukon szoktak betekintést engedni az életükbe (Fotó: YouTube)

Egyébként a tisztességgel megöregedés, ha az ember vállalja a korát, vállalja azt, hogy néz ki, az teljesen normális, és megvannak a szépségei. Én például minden korszakomban jól éreztem magamat. És akkor, ha az ember belül jól érzi magát, az látszik rajta, és ez nem baj.

Majd egyetlen mondattal vissza is küldte a labdát a kommentelőnek. „Az a szerencsétlen, aki ezt a kommentet írja, az nem érzi jól magát, az előző és a mostani korában sem.” Polgár Árpád tehát láthatóan nem szeretne megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek szerint egy bizonyos kor felett kötelező lenne fiatalosabbnak látszani mindenáron. Árpád nem először reagál az interneten terjedő véleményekre. Ezúttal azt is szóvá tette, hogy sokan téves képet alakítottak ki róluk és a vagyonukról. Elmondása szerint sokszor már a gyűlöletkeltés határát súrolják, és sokan kizárólag a gazdagságuk alapján ítélik meg őket. Úgy véli, az emberek hajlamosak történeteket gyártani róluk anélkül, hogy ismernék a valódi hátteret vagy azt a munkát, amely az évek során a sikereik mögött állt.