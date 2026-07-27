40 éve csendült fel a Tavaszi szél vizet áraszt a Népstadionban! Videón a Queen ikonikus fellépése

Kevés olyan emlékezetes koncert van a világon, amelyet annyian emlegetnek, mint a Queen budapesti előadását. Akkoriban óriási érdeklődés volt iránta, mivel nem gyakran lépett fel nyugati országból érkező együttes Európa keleti felén. A Queen azonban kivételt tett és hiába a negyven év, így is mindenki pontosan emlékszik a pillanatra, amikor Freddie Mercury magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt.

Óriási hír volt, hogy a Queen koncertezik Budapesten, amin a legfejlettebb hang- és fénytechnikát használta az együttes (Fotó: Duncan Raban/NORTHFOTO)

Közel 70.000 ember fogadta a Queen együttesét

A nagy hőségben óriási tömeg várta, hogy a bajszáról és hihetetlen hangjáról elhíresült énekes és a világ legjelentősebb együttese két óráig elfelejtesse az emberekkel a problémáikat. A közönség tagjai között olyan is akadt, aki már előző nap odaért a kapukhoz és sátorban húzta ki az éjszakát. Ez is csak jól mutatja, hogy mekkora jelentősége volt a Queen jelenlétének Magyarországon.

Freddie Mercury ikonikus hajóútja a Dunán sok rajongónak beégett a fejébe, mivel az akkoriban arrogánsnak ismert előadó még a Parlamentet is szerette volna megvásárolni. A felháborodás helyett mindenki csak egy jót röhögött az eseten, ami a mai napig az egyik legemlékezetesebb pillanat a Queen budapesti útjáról.

Így készült a Queen budapesti koncertjére (Fotó: Youtube)

Megfagyott a levegő, amikor felcsendült a híres népdal

Freddie Mercury Brian May akusztikus gitárkíséretével énekelte el a Love of my Life című slágert, ami után kinézett a közönségre, aztán a kezére pillantott. Akkor még senki sem sejtette, hogy egy szöveg van oda írva magyarul, amit onnan olvasva énekelt el utána. A Tavaszi Szél vizet áraszt már akkor is az ország legismertebb népdala volt és a kedves gesztust nagy ováció fogadta a Népstadionban.

A magyar emberek negyven év után is felemlegetik a Queen koncertjét és ennek emlékére egy mellszobrot is kapott az énekes Balatonszemesen. Az eseményen Freddie Mercury személyi asszisztense és egyik legfőbb bizalmasa, Peter Freestone is jelen volt. Így már bármelyik rajongó megcsodálhatja a legendás énekes szobrát, ha Balatonszemesen jár.