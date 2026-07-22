Rácz Jenő fájdalmas múltjáról mesélt: „Nagyon sok trauma ért”

Rácz Jenő étterme sikeres, családja pedig szinte idilli, így mondhatni mindene megvan, amit bárki kívánhatna magának. Az ide vezető út azonban cseppet sem volt könnyű, de a lelki nehézségeiről mindeddig sosem beszélt. Most viszont a Creator TV Tarot Storyk című műsorában vendégeskedett, ahol a kártyák láttán feltörtek a régi emlékek és kendőzetlenül beszélt fiatalkoráról.

Rácz Jenő gyermeke és felesége nélkül nem érezné sikeresnek magát, ma már nem szakmailag akar előrébb jutni (Fotó: MW Bulvár)

Fény derült Rácz Jenő gyerekkori traumáira

Rácz Jenő mindössze 17 évesen vágott neki egyedül a külföldi életnek, miután úgy érezte, a gyerekkori traumákkal csak így képes megküzdeni. Erre a kardokkal átszúrt szívet ábrázoló kártyalap derített fényt.

Ha nem lenne ott a szívem, amiben már sok kard megfordult, akkor nem lennék itt. Ez biztos. Gyerekkoromban, amikor elhatároztam, hogy ki leszek, még nem tudtam, hová vezet az utam, csak elindultam rajta. Nagyon sok trauma ért, amelyeknek köszönhetően azt mondtam: Felállok ebből és elmegyek

– kezdte őszintén a sztárséf.

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislánya jelenti életük legnagyobb sikerét (Fotó: Origo)

Rácz Jenő családja mindent felülírt

A külföldön töltött évek óta sok minden megváltozott a gasztroguru szemléletében, mint például a sikerhez fűződő viszonya. Ebben persze a családjának is fontos szerepe volt, hiszen Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra egy biztos, stabil hátteret jelent az életében.

„Ha azt nézem, mi kellett ahhoz, hogy idáig eljussak és itt legyek, akkor az biztos, hogy a feleségem” – mondta, majd a gyermeket ábrázoló lap kapcsán Rácz Jenő kislánya, Kamilla is szóba került.

„Amikor megláttam a gyermeket is a lapon, rögtön a családom jutott eszembe, amit felépítettem, és arra nagyon büszke vagyok. Találkoztam nagyon sikeres, nagyon gazdag emberekkel, és feltettem magamnak a kérdést, akarok-e olyan lenni húsz év múlva. A válaszom az volt, hogy nem. Nem boldogabbak. Nekem ma már az emberi kapcsolatok jelentik az igazi sikert” – vallotta be. Ha pedig a többi kártyára és a sztárséf más titkaira is kíváncsi vagy, a Creator TV ingyenes streaming csatornáján megtalálod a Tarot Storyk 6. részét, amiből minden kiderül.