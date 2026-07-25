„Az én férjem jobb, mint a tiéd” – Radics Gigi titokban kimondta a boldogító igent?

Radics Gigi párja, Mackó Miki nem váratlanul érkezett az életébe, hiszen évek óta közeli barátok voltak, és már rengeteget dolgoztak együtt, mire a szerelmük szárba szökkent. És bár eleinte titkolták a kapcsolatukat, végül 2024 novemberében egy párizsi utazás közepette egy csókolózós fotóval bejelentették, együtt vannak. Ezután mindössze egy évvel pedig a zenei producer feltette azt a bizonyos kérdést is, amire az énekesnő örömmel mondott igent. Azóta pedig már lehet, hogy az esküvőre is sort kerítettek, legalábbis a jelek arra utalnak, hogy a polgári ceremónián már túl lehetnek. Mutatjuk a bizonyítékokat.

Megvolt az esküvő? Radics Gigi férjének nevezte Mackó Mikit, és gyanús gyűrűk is feltűntek az ujjukon (Fotó: Instagram)

Radics Gigi Mackó Miki oldalán boldogabb, mint valaha, és korábbi kapcsolataihoz képest, amiket nagyon privátan kezelt, ezt most a legnagyobb örömmel meg is osztja. Ám épp ezek miatt a posztok miatt lett gyanús a rajongóknak, hogy talán az álompár titokban már összeköthette az életét. Tegnap a pár 24 óráig látható Instagram-történetébe került ki egy fotó Radics Gigi vőlegényéről, amin éppen a kutyusukkal a kezében porszívózik. Ehhez pedig az énekesnő a sokat mondó „My husband better than yours…” azaz „az én férjem jobb, mint a tiéd” feliratot tette, ami azonnal szemet szúrt a követőinek, hiszen a legutóbbi információk szerint ők egyelőre még csak jegyesek. Ez persze önmagában még nem bizonyít semmit, hiszen gyakran látni olyan példát, hogy egy pár már az esküvő előtt elkezdi használni ezeket a megszólításokat. Ezzel szemben a gyűrűket viszont nem szokás hordani. Pedig Mackó Miki és Radics Gigi legutóbbi fotói alapján nagyon úgy tűnik, hogy mindkettejük jobb kezének gyűrűsujján egy karikagyűrű csillog. És bár könnyen lehet, hogy ezek még nem a házasságukat szimbolizáló darabok, de mindenesetre feltűnő az egybeesés.

Radics Gigi lagzijára a közeljövőben kerülhet sor

Bár a polgári ceremóniáról nincsenek információink, így ezen a téren csak találgathatunk, ahogyan a rajongók is, de úgy tudjuk, hogy a lakodalomra még nem került sor, de már nem várat sokat magára. néhány hét múlva esedékes. Radics Gigi esküvője bizonyára hetedhét országra szóló buli lesz, ahol a sztárvilág krémje is megjelenik majd, így valószínűleg szinte lehetetlen lenne akár csak néhány napig titokban tartani az eseményt. Az azonban nem elképzelhetetlen, hogy polgári szertartást már hamarabb megtartották szűk körben, hiszen ez az elmúlt években egyébként is divatossá vált, így a nagy vendégsereg már csak a templomi esküvőn és a lagzin vesz részt. Persze, hogy Gigiék hogy döntöttek, az csak akkor derül ki, ha már az utóbbi is lezajlott.