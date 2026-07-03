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mellrák

Megrázó bejegyzésben közölte a gyönyörű műsorvezető, rákkal küzd

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Nehéz időszakon van túl, mégis fontosnak érzi, hogy beszéljen a küzdelméről. Lisa Faulknernál mellrákot diagnosztizáltak és már meg is műtötték.
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mellráklisa faulknerműsorvezető

A brit televíziós műsorvezető és színésznő, Lisa Faulkner őszintén beszélt arról, hogy a mellrák korai stádiumát állapították meg nála, és már túl is van egy műtéten. Az 54 éves sztár az elmúlt hetekben feltűnően keveset posztolt a közösségi médiában, majd nemrégiben az Instagramon osztotta meg követőivel, mi is történt vele.

A rákdiagnózis felállítása után megműtötték a műsorvezetőt
A rákdiagnózis felállítása után megműtötték a műsorvezetőt / Fotó: Unsplash

Így derült fény a rákbetegségre

Mostanában nem jelentkeztem, ennek az az oka, hogy meg kellett műteni, mert a mellrák nagyon korai stádiumát diagnosztizálták nálam. Két héttel ezelőtt operáltak meg, és elég nagy beavatkozás volt

– számolt be a történtekről. Lisa – aki 2019 óta John Torode felesége, és vele együtt vezeti a John and Lisa's Weekend Kitchen című műsort – elmondta, hogy a műtét sikeres volt, és néhány héten belül sugárkezelésen vesz részt.

Minden rendben van. Megkaptam a vizsgálati eredményeimet, és mindent sikerült eltávolítani. Néhány hét múlva sugárkezelés vár rám. Még időre van szükségem a felépüléshez, de jól vagyok, sokkal jobban érzem magam, és rendkívül hálás vagyok, hogy elmentem mammográfiára. Ne halogassátok – menjetek el! Ennek köszönhetően fedezték fel a betegséget, különben valószínűleg nem derült volna ki ilyen korán

– emelte ki követőinek a szűrővizsgálatok fontosságát. A bejelentés után rajongói, kollégái és számos ismert színész is támogatásáról biztosította - írja a Mirror.

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