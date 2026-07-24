Élő adásban jelentette be a népszerű énekesnő: rákos

Nivea, az R&B énekesnő 44 évesen leukémiával küzd. A Don't Mess With My Man és a Laundromat című slágerek előadója a Cadillac Chronicles egyik legutóbbi epizódjában jelentette be a diagnózist, és jelenleg kezelés alatt áll.

Az énekesnő élő adásban vallotta be: rákos - Fotó: unsplash.com

Nivea optimista hangnemben fogalmazott, amikor arról beszélt, hogy a betegsége valójában arra inspirálta, hogy olyan lehetőségeket keressen, amelyeket korábban háttérbe szorított – például a tanulást és a zenéhez való visszatérést.

„Annyira hálás vagyok Istennek. Elkezdtük a kezelést, és eddig minden remekül megy, és remélem, hogy ez így is marad. Ámen, ámen, ámen!” – osztotta meg. „Tudod, nagyon hálás vagyok az életért. Olyan klisé, hogy nem tudod, mennyi időd is van a Földön, de igaz, és segített sok mindent más perspektívába helyezni.”

Az énekes így folytatta: „Vallásosan hálás vagyok mindenért, azt csinálom, amit akarok, mindenképpen visszatértem a zenéhez, és hangmérnöknek fogok tanulni.”

Nivea négygyermekes anya. A volt férjétől, The-Dreamtől két 20 éves ikerfia, London Nash és Christian Nash van, valamint egy 21 éves lánya, Navy Talia Nash, míg Lil Wayne-től egy 16 éves fia, Neal Carter.

A 2000-es évek elején vált híressé, 2002-ben adta ki debütáló albumát, a Niveát, amelyen olyan slágerek szerepeltek, mint a Don't Mess with My Man, a Laundromat és a Don't Mess with the Radio.