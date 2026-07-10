Budapesten tűnt fel Voldemort

Különleges vendégeket fogadott a budapesti Rosenstein Vendéglő. Az étterem július 9-én a Facebook-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Robert Lantos látható együtt. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a világhírű vendégek budapesti tartózkodásuk alatt több alkalommal is visszatértek az étterembe.

Ralph Fiennes (j2), Viggo Mortensen (j1) és Robert Lantos (b1) együtt látogatott el a Rosenstein Vendéglőbe, amely közös fotót is megosztott a hírességekről.

Fotó: Facebook

A Rosenstein ezt írta a fotó mellé:

Öröm volt vendégül látni Ralph Fiennest, Viggo Mortensent és Robert Lantost a Rosensteinben. Köszönjük a látogatást, és hogy budapesti tartózkodásuk alatt többször is nálunk jártak.

Ralph Fiennes a világ egyik legismertebb brit színésze. A legtöbben a Harry Potter-filmek legendás főgonoszaként, Lord Voldemortként ismerték meg, de emlékezetes alakítást nyújtott a Schindler listája, Az angol beteg, A Grand Budapest Hotel, A menü, valamint a nemrég bemutatott, Oscar-díjra is jelölt Konklávé című filmben.

Viggo Mortensen neve elsősorban Aragornként vált ismertté A Gyűrűk Ura-trilógiából, de olyan elismert alkotásokban is láthatta a közönség, mint a Zöld könyv, a Captain Fantastic, az Eastern Promises – Gyilkos ígéretek vagy az Egy erőszakos múlt.

A társaság harmadik tagja, Robert Lantos magyar származású kanadai producer, aki számos nemzetközi sikerfilm létrejöttében működött közre. A nevéhez fűződik többek között a Napfény íze, a Barney változatai és a Csillagtérkép is.

Ezért vannak Budapesten a sztárok

A három filmes szakember budapesti jelenléte nem véletlen.

Ralph Fiennes és Viggo Mortensen jelenleg nagy valószínűséggel Szabó István legújabb filmjén, az Embers (A gyertyák csonkig égnek) dolgozik Magyarországon.

Az alkotás Márai Sándor világhírű regénye alapján készül, története két egykori jó barát újratalálkozását meséli el, akik évtizedek után egy vadászkastélyban néznek szembe közös múltjukkal. A film forgatása Budapesten zajlik, Robert Lantos pedig a produkció producere.

Nem először fordul elő, hogy hollywoodi sztárok Budapestet választják forgatási helyszínül. A főváros az elmúlt években számos nemzetközi szuperprodukciónak adott otthont, a Rosenstein pedig régóta az egyik olyan étterem, amelyet a külföldi filmes világ ismert szereplői is szívesen felkeresnek. Az pedig, hogy Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Robert Lantos együtt, ráadásul többször is visszatért a vendéglőbe, jól mutatja, hogy a magyar vendéglátás a világsztárok körében is kiváló hírnévnek örvend.