"Az előzőt sikerült legyőznöm, de ez most új" - kiújult Reviczky Gábor betegsége

2023-ban érkezett a hír, hogy rákbetegséggel küzd Reviczky Gábor. A 77 éves Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznél akkor prosztatadaganatot diagnosztizálták, ami miatt célzott sugárkezelést és kemoterápiát is kapott. A színész a későbbiekben felépült és a színpadra is visszatért, nemrég azonban a Blikknek elárulta, egy májusi hangszálműtétet követően újabb daganatot fedeztek fel nála, és jelenleg sugárkezelés alatt áll.

Ismét rákkal küzd Reviczky Gábor / Fotó: Flajsz Péter/MW

Ismét rákkal küzd Reviczky Gábor

Az előző rákokat sikerült legyőznöm, de ez most új. Feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki. Hétéves korom óta dohányzom, és most sem szoktam le, ugyanis 70 év dohányzást nem szabad egyik pillanatról a másikra abbahagyni. Egy professzor barátom is azt tanácsolta, csak csökkentsem a napi adagot, mert ha teljesen abbahagyom, másfél hónap múlva meghalok… Vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik tizenöt éve abbahagyták a dohányzást, majd tüdőrákban haltak meg. Felesleges leszokni, inkább el sem szabad kezdeni

- mondta el a színművész, aki bízik abban, a saját példáján keresztül sikerült felhívnia a figyelmet a dohányzás ártalmaira.

Reviczky Gábor a lapnak azt is elárulta, most mindennap sugárterápiára jár: összesen 32 kezelést kap majd a gégéjére, aminek a hatására már a beszéde és a hangja is elkezdett megváltozni. Színpadon emiatt már nem is játszik, egyedül A mi kis falunkkal forgat.

Ezt megelőzően három hónapig mikroporttal játszottam, legutóbb pedig egy kétórás forgatásom volt, ahol sokat beszéltem. Megyek még most egy tévéműsorba, ahol bibliai idézeteket fogok felmondani. Intézem tovább a dolgaimat, amennyire a kezelés engedi

- tette hozzá a színész.