"Az előzőt sikerült legyőznöm, de ez most új" - kiújult Reviczky Gábor betegsége

2023-ban érkezett a hír, hogy rákbetegséggel küzd Reviczky Gábor. A 77 éves Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznél akkor prosztatadaganatot diagnosztizálták, ami miatt célzott sugárkezelést és kemoterápiát is kapott. A színész a későbbiekben felépült és a színpadra is visszatért, nemrég azonban a Blikknek elárulta, egy májusi hangszálműtétet követően újabb daganatot fedeztek fel nála, és jelenleg sugárkezelés alatt áll.
Ismét rákkal küzd Reviczky Gábor
Az előző rákokat sikerült legyőznöm, de ez most új. Feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki. Hétéves korom óta dohányzom, és most sem szoktam le, ugyanis 70 év dohányzást nem szabad egyik pillanatról a másikra abbahagyni. Egy professzor barátom is azt tanácsolta, csak csökkentsem a napi adagot, mert ha teljesen abbahagyom, másfél hónap múlva meghalok… Vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik tizenöt éve abbahagyták a dohányzást, majd tüdőrákban haltak meg. Felesleges leszokni, inkább el sem szabad kezdeni
- mondta el a színművész, aki bízik abban, a saját példáján keresztül sikerült felhívnia a figyelmet a dohányzás ártalmaira.
Reviczky Gábor a lapnak azt is elárulta, most mindennap sugárterápiára jár: összesen 32 kezelést kap majd a gégéjére, aminek a hatására már a beszéde és a hangja is elkezdett megváltozni. Színpadon emiatt már nem is játszik, egyedül A mi kis falunkkal forgat.
Ezt megelőzően három hónapig mikroporttal játszottam, legutóbb pedig egy kétórás forgatásom volt, ahol sokat beszéltem. Megyek még most egy tévéműsorba, ahol bibliai idézeteket fogok felmondani. Intézem tovább a dolgaimat, amennyire a kezelés engedi
- tette hozzá a színész.