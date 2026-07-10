Eszméletlen testet villantott a világhírű rocksztár: 76 évesen is valódi szexszimbólum

Rick Springfield nemrég bebizonyította, a kor tényleg csak egy szám, egyesek pedig úgy öregszenek, akár a jó bor: az évekkel csak még vonzóbbá válnak. A 76 éves ausztrál-amerikai rocker a múlt hét folyamán Joe Rogan amerikai kommentátorral, valamint a Mötley Crüe dobosával, Tommy Lee-vel közös podcastben osztott meg egy videót arról, amint félmeztelenül lép színpadra, megmutatva ezzel kidolgozott, izmos felsőtestét.

Rick Springfield 76 évesen is hamisítatlan szexszimbólum / Fotó: BRYAN STEFFY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rick Springfield 76 évesen is hamisítatlan szexszimbólum

A videó - mindamellett, hogy nagy feltűnést keltett a közösségi médiában -, a rocksztár beszélgetőpartnereinek csodálatot is kiváltotta.

Sokan 76 évesen már csak a halált várják. Ez a fickó meg póló nélkül áll színpadra, és élvezi az életet

- jegyezte meg Rogan, a Daily Mail beszámolója szerint.

A rocksztár Rick Richard Lewis Springthorpe néven látta meg a napvilágot Ausztráliában, majd a későbbiekben Rick Springfield művésznéven vált híressé. 1969 és 1971 között a Zoot pop-rock együttes tagja volt, majd ezután szólókarrierbe kezdett: debütáló kislemeze a Speak to the Sky volt, amely 1972 közepén bekerült az ausztrál slágerlisták top 10-ébe. Legnagyobb sikere az 1980-as fülbemászó popdal, a Jessie's Girl volt.

A gitáros - aki 1984 óta él házasságban két gyermeke édesanyjával, Barbara Porterrel -, még 2023-ban úgy nyilatkozott, elképesztő fizikumát annak köszönheti, hogy napi szinten edz és a peszkateriánus étrendet követi, amely egyfajta vegetáriánus étrend, azonban engedélyezi a a halak és a tenger gyümölcsei fogyasztását.