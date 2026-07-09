Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ricky Martin

Ricky Martinnal robbant be a koncertnyár: ezek a világsztárok lepik el Budapestet

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A latin szívtipró érkezése már önmagában is óriási szenzáció, de korántsem ő lesz az egyetlen világsztár, aki idén színpadra áll a magyar fővárosban. Összeszedtük Ricky Martin után kikkel bulizhatunk még idén nyáron!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ricky Martinvilágsztárok Budapestenkoncert

Budapest az elmúlt években egyre gyakrabban kerül fel a világ legnagyobb előadóinak turnétérképére, az idei nyár azonban minden korábbinál erősebbnek ígérkezik. Egymást követik a nemzetközi szupersztárok koncertjei, a latin poptól a heavy metalon át minden műfaj képviselteti magát. Az idei nyarat Jason Derulo nyitotta, aki a Budapest Parkban teremtett óriási hangulatot, majd Ricky Martin követte őt, aki a Papp László Sportarénát töltötte meg. De ez csak a kezdet, ugyanis újabb világsztárok veszik célba Budapestet.

Ricky Martin fekete csillogós szettben nyitotta a koncertet.
Az idei Ricky Martin koncert óriási hangulatott teremtett a Papp László Sportarénában (Fotó: Alterphotos / Northfoto)

Ők lesznek a következő világsztár fellépők Ricky Martin után

A popzene szerelmeseinek igazi csemegét tartogathat Rita Ora érkezése. A brit-albán énekesnő hosszú évek óta a világ egyik legismertebb popsztárja, aki olyan slágerekkel vált ismertté, mint az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Your Song. Energikus koncertjeiről és látványos színpadi megjelenéséről híres, így nem véletlen, hogy budapesti fellépése is hatalmas érdeklődést váltott ki.

Rita Ora fekete topban és fekete térdcsizmában ül a színpadon.
Rita Ora július 29-én ad koncertet Magyarországon (Fotó: Georg Wendt /  Northfoto)

Ha pedig valaki igazi nyári bulira vágyik, annak Pitbull koncertje július 21-én is kihagyhatatlan lehet. A "Mr. Worldwide" becenéven ismert kubai származású amerikai rapper és előadó évek óta stadionokat tölt meg világszerte. A Give Me Everything, a Timber vagy a Fireball nélkül ma már elképzelhetetlen egy retró vagy nyári party, így garantált, hogy Budapesten óriási buli várható. Ráadásul Pitbull ősszel is visszatér egy újabb koncert miatt.

Pitbull fekete bőrdzsekiben háttértáncosokkal énekel.
Pitbull a 2000-es évek megkerülhetetlen alakja (Fotó: mpi04 / Northfoto)

Egészen más hangulatot ígér Marilyn Manson fellépése. A botrányairól és provokatív színpadi produkcióiról ismert rocksztár csaknem egy évtized után tér vissza Magyarországra. Koncertjeit mindig különleges vizuális elemek, meghökkentő színpadi megoldások és sötét atmoszféra jellemzi, így a rajongók már most izgatottan várhatják, mivel készül Budapesten a július 22-ei koncerten.

Marilyn Manson fehérre alapozott arccal, erős sminkben üvolt a mikrofonba.
Marilyn Manson rockénekes zene pályafutása mellett botrányiról és merész stílúsáról ismert (Fotó: REUTERS)

A rock és a heavy metal szerelmesei sem maradnak tehát világsztárok nélkül. Manson után szeptember 1-én Budapestre érkezik a Judas Priest is. A legendás brit együttes több mint öt évtizede meghatározó szereplője a műfajnak, és olyan örökzöld slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Breaking the Law, a Painkiller vagy a You've Got Another Thing Comin.  A koncertdömping jól mutatja, hogy Budapest ma már nem csupán egy kötelező európai állomás, hanem önálló célpont a világsztárok számára. A modern koncerthelyszínek, és a lelkes közönség miatt egyre több nemzetközi előadó választja a magyar fővárost, amely ezzel felzárkózott Európa legjelentősebb koncertvárosai közé.

@borsonline

Jason Derulo a kisfiát is elhozta Magyarországra! Jason Derulo június 10-én adott koncertet a Budapest Parkban. A koncert előtt már mindenki be volt zsongva, ugyanis az előfellépők, mint Bruno, Spacc, Kkevin és Vini gondoskodtak a jó hangulatról. Aztán meg is érkezett a világsztár, de nem egyedül! #bors #jasonderulo #budapestpark #koncert #vilagsztar

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!