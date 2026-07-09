Ricky Martinnal robbant be a koncertnyár: ezek a világsztárok lepik el Budapestet

Budapest az elmúlt években egyre gyakrabban kerül fel a világ legnagyobb előadóinak turnétérképére, az idei nyár azonban minden korábbinál erősebbnek ígérkezik. Egymást követik a nemzetközi szupersztárok koncertjei, a latin poptól a heavy metalon át minden műfaj képviselteti magát. Az idei nyarat Jason Derulo nyitotta, aki a Budapest Parkban teremtett óriási hangulatot, majd Ricky Martin követte őt, aki a Papp László Sportarénát töltötte meg. De ez csak a kezdet, ugyanis újabb világsztárok veszik célba Budapestet.
Ők lesznek a következő világsztár fellépők Ricky Martin után
A popzene szerelmeseinek igazi csemegét tartogathat Rita Ora érkezése. A brit-albán énekesnő hosszú évek óta a világ egyik legismertebb popsztárja, aki olyan slágerekkel vált ismertté, mint az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Your Song. Energikus koncertjeiről és látványos színpadi megjelenéséről híres, így nem véletlen, hogy budapesti fellépése is hatalmas érdeklődést váltott ki.
Ha pedig valaki igazi nyári bulira vágyik, annak Pitbull koncertje július 21-én is kihagyhatatlan lehet. A "Mr. Worldwide" becenéven ismert kubai származású amerikai rapper és előadó évek óta stadionokat tölt meg világszerte. A Give Me Everything, a Timber vagy a Fireball nélkül ma már elképzelhetetlen egy retró vagy nyári party, így garantált, hogy Budapesten óriási buli várható. Ráadásul Pitbull ősszel is visszatér egy újabb koncert miatt.
Egészen más hangulatot ígér Marilyn Manson fellépése. A botrányairól és provokatív színpadi produkcióiról ismert rocksztár csaknem egy évtized után tér vissza Magyarországra. Koncertjeit mindig különleges vizuális elemek, meghökkentő színpadi megoldások és sötét atmoszféra jellemzi, így a rajongók már most izgatottan várhatják, mivel készül Budapesten a július 22-ei koncerten.
A rock és a heavy metal szerelmesei sem maradnak tehát világsztárok nélkül. Manson után szeptember 1-én Budapestre érkezik a Judas Priest is. A legendás brit együttes több mint öt évtizede meghatározó szereplője a műfajnak, és olyan örökzöld slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Breaking the Law, a Painkiller vagy a You've Got Another Thing Comin. A koncertdömping jól mutatja, hogy Budapest ma már nem csupán egy kötelező európai állomás, hanem önálló célpont a világsztárok számára. A modern koncerthelyszínek, és a lelkes közönség miatt egyre több nemzetközi előadó választja a magyar fővárost, amely ezzel felzárkózott Európa legjelentősebb koncertvárosai közé.