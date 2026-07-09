Ricky Martinnal robbant be a koncertnyár: ezek a világsztárok lepik el Budapestet

Budapest az elmúlt években egyre gyakrabban kerül fel a világ legnagyobb előadóinak turnétérképére, az idei nyár azonban minden korábbinál erősebbnek ígérkezik. Egymást követik a nemzetközi szupersztárok koncertjei, a latin poptól a heavy metalon át minden műfaj képviselteti magát. Az idei nyarat Jason Derulo nyitotta, aki a Budapest Parkban teremtett óriási hangulatot, majd Ricky Martin követte őt, aki a Papp László Sportarénát töltötte meg. De ez csak a kezdet, ugyanis újabb világsztárok veszik célba Budapestet.

Az idei Ricky Martin koncert óriási hangulatott teremtett a Papp László Sportarénában (Fotó: Alterphotos / Northfoto)

Ők lesznek a következő világsztár fellépők Ricky Martin után

A popzene szerelmeseinek igazi csemegét tartogathat Rita Ora érkezése. A brit-albán énekesnő hosszú évek óta a világ egyik legismertebb popsztárja, aki olyan slágerekkel vált ismertté, mint az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Your Song. Energikus koncertjeiről és látványos színpadi megjelenéséről híres, így nem véletlen, hogy budapesti fellépése is hatalmas érdeklődést váltott ki.

Rita Ora július 29-én ad koncertet Magyarországon (Fotó: Georg Wendt / Northfoto)

Ha pedig valaki igazi nyári bulira vágyik, annak Pitbull koncertje július 21-én is kihagyhatatlan lehet. A "Mr. Worldwide" becenéven ismert kubai származású amerikai rapper és előadó évek óta stadionokat tölt meg világszerte. A Give Me Everything, a Timber vagy a Fireball nélkül ma már elképzelhetetlen egy retró vagy nyári party, így garantált, hogy Budapesten óriási buli várható. Ráadásul Pitbull ősszel is visszatér egy újabb koncert miatt.

Pitbull a 2000-es évek megkerülhetetlen alakja (Fotó: mpi04 / Northfoto)

Egészen más hangulatot ígér Marilyn Manson fellépése. A botrányairól és provokatív színpadi produkcióiról ismert rocksztár csaknem egy évtized után tér vissza Magyarországra. Koncertjeit mindig különleges vizuális elemek, meghökkentő színpadi megoldások és sötét atmoszféra jellemzi, így a rajongók már most izgatottan várhatják, mivel készül Budapesten a július 22-ei koncerten.

Marilyn Manson rockénekes zene pályafutása mellett botrányiról és merész stílúsáról ismert (Fotó: REUTERS)

A rock és a heavy metal szerelmesei sem maradnak tehát világsztárok nélkül. Manson után szeptember 1-én Budapestre érkezik a Judas Priest is. A legendás brit együttes több mint öt évtizede meghatározó szereplője a műfajnak, és olyan örökzöld slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Breaking the Law, a Painkiller vagy a You've Got Another Thing Comin. A koncertdömping jól mutatja, hogy Budapest ma már nem csupán egy kötelező európai állomás, hanem önálló célpont a világsztárok számára. A modern koncerthelyszínek, és a lelkes közönség miatt egyre több nemzetközi előadó választja a magyar fővárost, amely ezzel felzárkózott Európa legjelentősebb koncertvárosai közé.