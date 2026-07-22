Gyászol a zenei világ: elhunyt a Rózsaszín Párduc-főcímdal legendás szaxofonosa

94 éves korában elhunyt Plas Johnson amerikai jazz-szaxofonos, aki leginkább a Rózsaszín Párduc című klasszikusban hallható szólójáról volt ismert. A louisianai Donaldsonville-ből származó zenész július 15-én hunyt el a Los Angeles-i Granada Hills negyedben.

Elhunyt a Rózsaszín Párduc-főcímdal legendás szaxofonosa (Képünk illusztráció) Fotó: G_4 / Pexels

Elhunyt a Rózsaszín Párduc-főcímdal legendás szaxofonosa

A zenész haláláról elsőként a Los Angeles-i KKJZ jazz-rádióállomás és a Donaldsonville Chief hírlap számolt be. Később halálhírét családja erősítette meg a közösségi médiában.

Plas Johnson unokatestvérem elhunyt. Nyugodj békében

- írta egy donaldsonville-i Facebook-felhasználó július 17-én.

Johnson leginkább a Rózsaszín Párduc főcímdalában nyújtott teljesítményéről volt híres, amelyet 1963-ban rögzített a néhai amerikai zeneszerzővel, Henry Mancinivel. A film zenéjét az Amerikai Filmintézet később minden idők 20. legjobb filmzenéjének rangsorolta. A mű három Grammy-díjat is nyert, és a 37. Oscar-gálán a legjobb eredeti filmzene kategóriában jelölték.

Úgy rémlik, mindössze két felvételt készítettünk. Amikor befejeztük, mindenki tapsolt, még a vonósok is... Ez pedig jelent valamit. Ők soha semmiért nem tapsolnak

- mondta korábban Johnson a híres dalról.

Henry Mancini plays the iconic Pink Panther Theme in 1983, with Plas Johnson, the original saxophone soloist who recorded the song, and the Terry Gibbs band. pic.twitter.com/Nqlozz41Nb — The Best (@TheBestqueenx) February 3, 2026

Zenei karrierjét a családjával való énekléssel kezdte, mielőtt édesapja, aki bendzsón és szaxofonon is játszott, vett neki egy szopránszaxofont. Johnson 1950-ben debütált stúdiófelvétellel testvére, Ray oldalán a DeLuxe Records-nál, majd Charles Brown énekes-zongoristával indult turnéra.

Miután szopránról alt- és tenorszaxofonra váltott, Johnson 1954-ben Los Angelesbe költözött. Ott beugró zenész lett, és Mancini mellett olyan előadókkal készített felvételeket, mint B.B. King, Johnny Otis, Frank Sinatra, Marvin Gaye és Nat King Cole.

Johnson mindössze hat nappal a 95. születésnapja előtt hunyt el - írta a The Guardian.