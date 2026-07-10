Örömhírt osztott meg Rubint Réka, újabb mérföldkőhöz ért a gyógyulása

Sokáig csendben vívta a harcát Rubint Réka, akinél négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatos betegséget. A fitneszlady idén tavasszal, kamerák előtt osztotta meg a nyilvánossággal, min ment keresztül az elmúlt időszakban, a harc pedig még messze nem ért véget. Réka azonban elképesztő akaraterővel és kitartással küzd a gyógyulásáért, aminek a fontosabb mérföldköveiről a közösségi oldalán keresztül tájékoztatja a rajongóit.

Örömhírt osztott meg Rubint Réka / Fotó: Tumbász Hédi

Örömhírt osztott meg Rubint Réka

A kezelések hatására a fitneszedző a haját, a szempilláját és a szemöldökét is elvesztette. Néhány hónapja azonban Réka már boldogan számolt be arról, hogy elkezdett visszanőni a haja, és ami mostanra már annyira megnőtt, hogy egy rövid, szőke frizurát tudott vágatni magának. Az öröm itt még nem ért véget, a minap ugyanis a fitneszlady újabb pozitív változást osztott meg az Instagram-oldalán.

Újra kinőtt a szemöldököm és a szempillám is

- jelentette be Réka, egy fotó kíséretében, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a követői jókívánságai.

Kívánom, hogy gyógyulj meg teljesen

- üzente az egyik rajongó.

Rubint Réka posztját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

A felesége után egyébként Schobert Norbert haja is más árnyalatot öltött, ám egészen eltérő okból. A rajongók a közelmúltban arra lettek figyelmesek, hogy Norbi haja szőkében pompázik, a Schobert család feje viszont sietett leszögezni, ez nem hajfestés eredménye.

Nem festettem be a hajamat, hiába hiszik azt. Van egy koffeines sampon, amit már egy ideje használok, és épp arra való, hogy megújítja a pigmenteket a hajban. Ezzel körülbelül egy hónapja mosom, és szép lassan visszapigmentálódtak tőle a hajszálaim, szóval ez a különbség látszik most. Az tény, hogy valóban újra szőkésbarna lett, de szó sincs festésről

- jelentette be Norbi.