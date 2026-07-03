Megszólalt küzdelméről Rubint Réka: "A poklot jártam"

Rubint Réka már négy éve küzd rákbetegségével, és bár a legtöbben elképesztőnek tartják kitartását és életigenlését, akadnak kritikus hangok is, akik azt is kétségbe vonják, hogy valójában beteg... Az édesanya most utóbbiaknak üzent!

Rubint Réka rákbetegsége kapcsán is nyilvánvalóvá tette, sosem adja fel! / Fotó: MW Bulvár

Rubint Réka úgy érzi, nem állhat meg

Az elmúlt 4 évben mertem boldog lenni, élni, mosolyogni akkor is, amikor a poklot jártam … amikor a műtéti hegeket “titokban” takargattam.

Közben megtartottam kb.25 belföldi - külföldi tábort, ahol sokszor vérhígítóval szúrtam magam a műtét után a repülés miatt / Maldív, Kuba, Miami, Törökország , Seychelle , Sri-Lanka, Montenegro, / megnyertem pár szakmai díjat, izgultam a Sztárbox és a NagyDuett műsorában a gyermekeimért, sugárra és kemora jártam, nyomtam a Rozsnyait a videotárat, a fellépéseket, 4x álltam az Aréna színpadán több ezer embert megtornáztatva… Hogy miért? Mert éreztem, hogy ha megállok, meghalok.

- fogalmazott Instagram-bejegyzésében Réka, aki a posztot azoknak címezte, akiket irritálnak az oldalán lévő fotók. Mint kifejtette, itt van ez az akadály , aminek a neve rák, de küzd vele és ellene, ugyanakkor egyet nem hajlandó feladni, önmagát.