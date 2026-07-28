"Minden perc és pillanat érték" - különleges meglepetést kapott a lányától Rubint Réka

Idén tavasszal állt kamerák elé Rubint Réka, hogy őszintén meséljen arról a küzdelemről, amelyet akkor már négy éve folytatott titokban. Az ország fitneszladyje ekkor elárulta, hogy ritka daganatot diagnosztizáltak nála, a harcnak pedig továbbra sincs vége. Réka azonban határtalan erővel és optimizmussal viseli a megpróbáltatásokat, és rendületlenül hisz a gyógyulásban, mialatt természetesen a családja is teljes mellszélességgel mellette áll.

Rubint Réka számára mindig is fontos volt a családjával töltött, minőségi idő / Fotó: Nagy Zoltán

A fitneszedző mindig ügyelt arra, hogy mind a három gyermekével: ifjabb Norbival, Zalánnal és Larával külön-külön is közös programokon vegyen részt, és minőségi időt töltsenek együtt, amely jelenleg talán még nagyobb jelentőséggel bír, mint korábban. A lánya, Schóbert Lara valószínűleg ezt szem előtt tartva lepte meg az édesanyját, aki a múlt hónapban ünnepelte a születésnapját, azonban most vált esedékessé, hogy kiélvezzék az ajándékot: egy anya-lánya utazást.

Egyszer volt egy szülinap és én egy csodálatos utazást kaptam a kislányomtól ajándékba.

4 nap, csak mi ketten

- újságolta el a közösségi oldalán Réka boldogan, egy közös fotó társaságában, amelyen ő és Lara is csak úgy ragyognak. A fitneszlady később egy másik bejegyzéssel is jelentkezett, amelyből kiderült, a lányával az Olaszországban található Positano városát fedezik fel együtt - vette észre az RTL.hu.

Köszönöm Kicsi Larám ezt a csodálatos utat. El sem tudom mondani, hogy mennyire BOLDOG és HÁLÁS vagyok! Minden perc és pillanat érték… A legértékesebb ajándéka az életnek… Épp ezért addig ragyogj és addig értékelj minden percet és pillanatot, amíg megadatik...

- írta a fitneszedző.

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Külföldön töltötte a születésnapját Rubint Réka

Réka egyébként a nagy napot az idén Horvátországban, Trogirban ünnepelte a szeretteivel.

Ha teljesül a kívánságom, amit a tortán lévő gyertya elfújásakor kívántam, akkor meg kell tanulnom sütni. 48 szál és a legcsodálatosabb ajándék: EGYÜTT VELÜK

- írta akkor a közösségi oldalán a fitneszlady.