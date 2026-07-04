Rubint Réka: "Ez egy testi-lelki pokoljárás volt, aminek még nincs vége"

A közelmúltban ünnepelte a születésnapját Rubint Réka, azt a napot, amely négy éve már önmagában is egy ajándékkal ér fel számára. A fitneszlady idén tavasszal osztotta meg kamerák előtt, hogy évek óta egy ritka daganatban szenved, a harc pedig még messze nem ért véget. Réka azonban, minden nehézsége ellenére, pozitívan tekint előre, és sosem adja fel a küzdelmet. Nemrég ennek kapcsán adott interjút a Blikknek.

Rendületlenül küzd a gyógyulásáért Rubint Réka / Fotó: MW Bulvár

Rögtön a beszélgetés elején Schobert Norbert felesége kijelentette: nem szereti a betegség szót használni, mivel ő már a kezdetek óta inkább feladatként tekint a diagnózisára.

Nagyon sok múlik azon, hogy mit ültetünk el alapgondolatként az elménkben. Épp ezért úgy fogalmaznék, hogy a gyógyulás útján vagyok és mindent megteszek annak érdekében, hogy a kisunokáim születésnapi tortáit én készíthessem majd személyesen

- magyarázta el Réka.

Amióta nyilvánosan is beszélt a diagnózisáról, a fitneszedző rendszeresen oszt meg információkat a kezelésekről a követőivel. Azzal, hogy betekintést engedett abba, min megy keresztül a színfalak mögött, felszabadította magát a titok súlya alól, ugyanakkor támadások kereszttüzébe is került emiatt - ő azonban nem foglalkozik a rosszindulatú megjegyzésekkel.

Ó, engem már jóval azelőtt bántottak, mielőtt elmondtam, hogy beteg vagyok. Bármit csináltam, mindig megosztottam az embereket. Amikor kismama voltam és mertem nem elhízni, akkor azért, amikor kitaláltam és rengeteg munkával megcsináltam az Alakreform programomat, akkor azért. Sokáig megviselt a támadás, aztán szép csendben rájöttem, hogy túl tiszta a tükör amit az utálkozóim elé tartok. Önazonos vagyok, aki mer úgy élni, ahogy szeretne. Önfeledten és boldogan. Ez a felismerés pedig csak napról napra erősebbé tesz

- hangsúlyozta Réka.

Ez egy testi-lelki pokoljárás volt, aminek még nincs vége, de nem baj, megyek, járom az utat, amit a Jóisten kijelölt számomra. Sokáig arra a kérdésre kerestem a választ, hogy mi kell ahhoz, hogy ne féljen az ember, ha ilyen helyzetbe kerül? Azt hiszem, hogy megtaláltam a választ. Hiszem és tudom, hogy ez az utam. Megmutatni és megtanítani az embereknek a félelem és szorongások nélküli, boldog életet

- mondta el a fitneszlady, annak kapcsán, micsoda mélységeket és magasságokat járt meg az elmúlt években, mialatt nem győzte hangsúlyozni: soha nem adja fel a küzdelmet.

Így ünnepelt az idén Rubint Réka

Réka egyébként idén Horvátországban, Trogirban ünnepelte a születésnapját, méghozzá azokkal, akik a legfontosabbak számára: a családjával.

Ha teljesül a kívánságom, amit a tortán lévő gyertya elfújásakor kívántam, akkor meg kell tanulnom sütni. 48 szál és a legcsodálatosabb ajándék: EGYÜTT VELÜK

- írta akkor a közösségi oldalán a fitneszlady.