Rudán Joe kimondta: „Csövesek voltunk…”

Nem volt könnyű rockernek lenni a nyolcvanas évek hajnalán, még akkor sem, ha ez az időszak történetesen egybe esett az úgynevezett átkos rendszer, vagyis a puha diktatúra végnapjaival. Akkoriban a karhatalom még előszeretettel vadászott a köztereken lófráló, hosszú, loncsoshajú fiatalokra, akik külsejükkel is igyekeztek lázadni a rendszer ellen, miközben megpróbálták leutánozni a kor, nemzetközi zenei nagyságainak stílusát a keményvonalas rock vonalán is. Az egyik ilyen arc volt a P. Mobil, a Mobilmánia és a Pokolgép énekese, Rudán Joe is, aki bár a szülei, főként édesapja unszolására „rendes” szakmát tanult, vagyis gépész technikus lett, valójában semmi más nem érdekelte, csak a zene.

A Pokolgépből is ismert Rudán Joe finoman szólva nem volt az a kimondottan elegáns fiatal (Fotó: YouTube)

Rudán Joe: „Mondjuk a rendőrök is rendszeresen vegzáltak bennünket”

Rudán Joe útja természetesen nem megértéssel és támogatással volt kikövezve, hiszen egy olyan korban próbálgatta szárnyait, melyben a különcség maga volt a hét főbűn egyike, vagy inkább mindegyike. A Húrokon írt történelem műsorvezetője konkrétan rá is kérdezett erre a különcségre… „Azzal kezdeném, hogy az érettségitabló fotózáson szóltak a tanáraim, hogy eléggé durván nézek ki.

Hosszú, lenőtt hajam volt és fekete napszemüvegben, virítottam a civil fejek között.

De nem volt egyénként nagy gond. Mondjuk a rendőrök is rendszeresen vegzáltak bennünket. Péntek esténként kiültünk Pécsett a Széchenyi térre és nyilván minket igazoltattak. Szimatszatyor lógott az oldalunkon… Akkor mi csövesek voltunk. Fehér, kínai dorkoban, szakadt farmerban, kitűrt fehér ingben jártunk. A fülünket pedig ziherejsztűvel szúrtuk át” – mesélte a stúdióban Rudán Joe.

Rudán Joe saját bevallása szerint is vásott kölyök volt (Fotó: YouTube)

„Ahol a napló kinyílik, ott a Rudán felel…”

Az énekes ugyanakkor azt is elárulta, hogy bár a rendőrök nem, a tanárai azért szerették őt és a társait is. Sőt, néha még haza is engedték őket az iskolából, ha hétfőn a szokottnál is csapzottabban ültek be a padba, egy átbulizott hétvége után. „Emlékszem, amikor a Hobo Blues Band egy éves volt feljöttünk vonattal Budapestre, ahol vasárnap volt a koncert.

Nyilván, hajnalban, a postavonattal mentünk haza, ami reggel hétre ért Pécsre. Képzelheted, hogy néztünk ki reggel nyolckor az első padban ülve!

Természetesen én mindig az első padban ültem, mert én voltam a legrosszabb gyerek. A tanár látta, hogy kialvatlanok vagyunk és haza is küldött bennünket. Egyébként engem szerettek a tanáraim nagyon. Volt aki így kezdte az órát: Ahol a napló kinyílik, ott a Rudán felel…” -

nevetett Rudán Joe