„Nem sikerült egy emlékezeteset mondanom” – eljegyezték Rudolf Péter lányát, a színész elárulta, hogyan reagált

Először adott közös interjút Rudolf Péter és lánya, Rudolf Szonja. A Benned élek című podcast évadzáró epizódjában Peller Mariann-nak meséltek szoros apa-lánya kapcsolatukról, és szóba került Szonja közelgő esküvője is.

Eljegyezték Rudolf Péter lányát: ez volt a Jászai Mari-díjas színész első reakciója Fotó: YouTube

Eljegyezték Rudolf Péter lányát: ez volt a Jászai Mari-díjas színész első reakciója

Rudolf Péter elmondta, hogy soha nem szólt bele lánya szerelmi életébe, így Tóth Dominikkal való kapcsolatába sem. A helyzetet ugyanakkor különlegessé tette, hogy leendő vejét már korábbról ismerte: Dominik az egyetemen a diákja volt.

Szonja szerint ez a lánykérésnél kifejezetten megkönnyítette a helyzetet.

Anyutól jobban izgult, apát már ismerte

– árulta el Rudolf Szonja, utalva édesanyjára, Nagy-Kálózy Eszterre.

Szonja és vőlegénye jelenleg a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagjai, ezért csak ritkán jutnak haza a családhoz. Rudolf Péter a podcastban arról is mesélt, hogyan élte meg azt a pillanatot, amikor Tóth Dominik megkérte lánya kezét.

Amikor megkérik az ember lányát, akkor próbál valami olyat mondani, amit még soha senki nem mondott. Valami emlékezeteset. Kicsit mélyíti a hangját, ugye. És azt mondja, hogy 'vigyázz rá', meg ezeket... És nekem nem sikerült egy emlékezeteset mondanom. Nagyon örülök, azt hiszem ezt a szellemeset tudtam mondani

– idézte fel a lánykérés pillanatát a Jászai Mari-díjas színész. Rudolf Péter hozzátette, soha nem szólt bele abba, hogy lánya kit választ párjául, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy két ember igazán megismerje egymást, mielőtt elköteleződnek.

Rudolf Péter: Én csak egyszerűen örülök, ha jól van. És most örülök

Semelyik korban nem magától értetődő, hogy az ember az első emberrel rögtön össze akarja kötni magát egy életre. De meg kell adni az esélyt, hogy ez kiderüljön. (...) A folyamatos aggodalom az ott van, hogy legyen jól, legyen jól, legyen jól. Mert a szeretet fáj, amit egy slágerben már megírták, természetesen már megelőzött valaki. De beleszólni iszonyatosan nagy ostobaság lenne. Én csak egyszerűen örülök, ha jól van. És most örülök

– idézte Rudolf Péter szavait a story.hu.