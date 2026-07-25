Felszántották a Campus Fesztivál színpadát pénteken: Rúzsa Magdi, Bagossyék és Armin van Buuren is óriási bulit csinált

Péntek délután és este ismét megtelt élettel a debreceni Nagyerdő: a Campus Fesztivál harmadik napján egymást érték a nagyszínpados koncertek, a közönség pedig egy pillanatra sem pihent. Már a kora esti órákban hatalmas tömeg gyűlt össze a Metal-Sheet Nagyszínpad előtt, ahol egymást váltották a hazai zenei élet legnépszerűbb előadói, mint például Rúzsa Magdi, az estét pedig a világhírű holland dj, Armin van Buuren koronázta meg.

Idén is rengetegen látogattak el a Campus Fesztiválra, pénteken többek között Rúzsa Magdi lépett fel (Fotó: Kalocsai Richard)

Nagy Bogi óriásit énekelt

A koncertsort Nagy Bogi nyitotta, aki energikus fellépésével pillanatok alatt bemelegítette a fesztiválozókat. A fiatal énekesnő slágereit együtt énekelte vele a közönség, és már ekkor érezni lehetett, hogy különleges este vár a Campus látogatóira.

Nagy Bogi nem sokat takaró szerelésben lépett fel (Fotó: Kalocsai Richard)

Dánielfy egy tehetségkutatóban vált ismertté

Őt Dánielfy követte, aki ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül számít az egyik legizgalmasabb feltörekvő hazai előadónak. Érzelmes dalai és lendületes koncertje egyszerre teremtett meghitt és felszabadult hangulatot, a nézők pedig szinte minden számot vele énekeltek.

Dánielfy megénekeltette a közönséget (Fotó: Kalocsai Richard)

Felejthetetlen koncertélményt adott a Bagossy Brothers

Az este egyik legjobban várt koncertjét a Bagossy Brothers Company adta. A zenekar igazi fesztiválhangulatot varázsolt a Nagyerdőbe: a legismertebb slágereknél ezrek emelték a magasba a telefonjaikat, miközben együtt énekelték a dalszövegeket. A koncert alatt végig hatalmas volt az energia, a közönség pedig egyetlen pillanatra sem maradt csendben.

Óriási bulit csinált a Bagossy Brothers Company (Fotó: Kalocsai Richard)

Rúzsa Magdi hozta a formáját

A stafétát ezután Rúzsa Magdi vette át. Az énekesnő ismét megmutatta, miért számít az ország egyik legnépszerűbb előadójának: erőteljes hangja, látványos koncertje és a közönséggel való különleges kapcsolata felejthetetlen élményt nyújtott. A legnagyobb slágereknél egyszerre zengett a fesztivál, a rajongók pedig minden dalt vele énekeltek.

Rúzsa Magdi előadta a legismertebb slágereit (Fotó: Kalocsai Richard)

Látványos koncertet adott Amin van Buuren

Az este csúcspontját kétségkívül Armin van Buuren fellépése jelentette. A világ egyik legismertebb és legsikeresebb dj-je hatalmas tömeget vonzott a nagyszínpad elé, ahol látványos show-val és a legismertebb slágereivel egészen hajnalig táncoltatta a Campus Fesztivál közönségét.