Felszántották a Campus Fesztivál színpadát pénteken: Rúzsa Magdi, Bagossyék és Armin van Buuren is óriási bulit csinált

Péntek délután és este ismét megtelt élettel a debreceni Nagyerdő: a Campus Fesztivál harmadik napján egymást érték a nagyszínpados koncertek, a közönség pedig egy pillanatra sem pihent. Már a kora esti órákban hatalmas tömeg gyűlt össze a Metal-Sheet Nagyszínpad előtt, ahol egymást váltották a hazai zenei élet legnépszerűbb előadói, mint például Rúzsa Magdi, az estét pedig a világhírű holland dj, Armin van Buuren koronázta meg.
Nagy Bogi óriásit énekelt
A koncertsort Nagy Bogi nyitotta, aki energikus fellépésével pillanatok alatt bemelegítette a fesztiválozókat. A fiatal énekesnő slágereit együtt énekelte vele a közönség, és már ekkor érezni lehetett, hogy különleges este vár a Campus látogatóira.
Dánielfy egy tehetségkutatóban vált ismertté
Őt Dánielfy követte, aki ismét bebizonyította, hogy nem véletlenül számít az egyik legizgalmasabb feltörekvő hazai előadónak. Érzelmes dalai és lendületes koncertje egyszerre teremtett meghitt és felszabadult hangulatot, a nézők pedig szinte minden számot vele énekeltek.
Felejthetetlen koncertélményt adott a Bagossy Brothers
Az este egyik legjobban várt koncertjét a Bagossy Brothers Company adta. A zenekar igazi fesztiválhangulatot varázsolt a Nagyerdőbe: a legismertebb slágereknél ezrek emelték a magasba a telefonjaikat, miközben együtt énekelték a dalszövegeket. A koncert alatt végig hatalmas volt az energia, a közönség pedig egyetlen pillanatra sem maradt csendben.
Rúzsa Magdi hozta a formáját
A stafétát ezután Rúzsa Magdi vette át. Az énekesnő ismét megmutatta, miért számít az ország egyik legnépszerűbb előadójának: erőteljes hangja, látványos koncertje és a közönséggel való különleges kapcsolata felejthetetlen élményt nyújtott. A legnagyobb slágereknél egyszerre zengett a fesztivál, a rajongók pedig minden dalt vele énekeltek.
Látványos koncertet adott Amin van Buuren
Az este csúcspontját kétségkívül Armin van Buuren fellépése jelentette. A világ egyik legismertebb és legsikeresebb dj-je hatalmas tömeget vonzott a nagyszínpad elé, ahol látványos show-val és a legismertebb slágereivel egészen hajnalig táncoltatta a Campus Fesztivál közönségét.