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halál

Kiderült, mi okozta Sam Neill halálát

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A színész halálát a családja jelentette be. Sam Neill hétfőn vesztette életét Sydney-ben, miután hosszas küzdelem után rákmentesnek nyilvánították. A halál okát eddig nem hozták nyilvánosságra, ám egy közeli barátja nemrég elárulta, hogy a Jurassic Park sztárja tüdőgyulladás következtében hunyt el.
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halálSam Neillszínészhalál oka

Sokak szíve tört össze a minap, miután bejelentették, hogy 78 éves korában elhunyt Sam Neill. Az új-zélandi színész nevét a legtöbben a Jurassic Parkból ismerhették, ám játszott a Zongoralecke, a Vademberek hajszája, a Halálos nyugalom című filmekben, valamint a Tudorok és a Merlin című sorozatokban. A szomorú hírt a családja erősítette, akik a halál okára nem tértek ki, nemrég azonban egy közeli barát és kolléga elárulta, mindenki kedvenc dr. Alan Grantje tüdőgyulladás következtében vesztette életét.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 12: Sam Neill attends the Los Angeles Premiere Of Peacock's New Series "Apples Never Fall" at Academy Museum of Motion Pictures on March 12, 2024 in Los Angeles, California. Jon Kopaloff/Getty Images/AFP (Photo by Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kiderült, miben vesztette életét Sam Neill  / Fotó: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kiderült, miben vesztette életét Sam Neill

A sztár alig néhány hónappal azután hunyt el, hogy rákmentesnek nyilvánították, miután hosszas küzdelmet folytatott az angioimmunoblasztos T-sejtes limfómával. Sam Neill áprilisban jelentette be, hogy négy évvel ezelőtt vérrákot diagnosztizáltak nála, és már túl van a betegségen. A rákkezelések azonban állítólag olyannyira legyengítették a színész szervezetét, hogy az elkapott tüdőgyulladás végzetesnek bizonyult. Ezt Rima Te Wiata, aki a Vademberek hajszájában játszott Sam Neill oldalán, hozta nyilvánosságra egy interjú során, de Sam Neill volt partnere, Laura Tingle is úgy nyilatkozott, a színész immunrendszere nagyon legyengült, ami miatt sebezhetővé vált a fertőzésekkel szemben - írja a Mirror.

A tüdőgyulladás, a tüdőszövet gyulladását okozó fertőzés, megnehezítheti a légzést, súlyosabb esetekben pedig életveszélyes is lehet, mivel elzárhatja a levegő útját.

Sam Neill halála a rajongók mellett a pályatársakat is mélyen megrázta, köztük a Jurassic Parkbeli kollégáit. Laura Dern, aki Neill karakterének szerelmét, Ellie Sattler paleobotanikust alakította, néhány közös képpel tisztelgett a sztár emléke előtt, míg Jeff Goldblum, aki Ian Malcolmot játszotta, ugyancsak több fotót és egy megható üzenetet osztott meg a közösségi oldalán.

Elkezdődik a következő nagy kaland. Szeretettel, mindörökké!

- írta a színész.

 


 


 

 

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