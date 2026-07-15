Kiderült, mi okozta Sam Neill halálát

Sokak szíve tört össze a minap, miután bejelentették, hogy 78 éves korában elhunyt Sam Neill. Az új-zélandi színész nevét a legtöbben a Jurassic Parkból ismerhették, ám játszott a Zongoralecke, a Vademberek hajszája, a Halálos nyugalom című filmekben, valamint a Tudorok és a Merlin című sorozatokban. A szomorú hírt a családja erősítette, akik a halál okára nem tértek ki, nemrég azonban egy közeli barát és kolléga elárulta, mindenki kedvenc dr. Alan Grantje tüdőgyulladás következtében vesztette életét.

Kiderült, miben vesztette életét Sam Neill / Fotó: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kiderült, miben vesztette életét Sam Neill

A sztár alig néhány hónappal azután hunyt el, hogy rákmentesnek nyilvánították, miután hosszas küzdelmet folytatott az angioimmunoblasztos T-sejtes limfómával. Sam Neill áprilisban jelentette be, hogy négy évvel ezelőtt vérrákot diagnosztizáltak nála, és már túl van a betegségen. A rákkezelések azonban állítólag olyannyira legyengítették a színész szervezetét, hogy az elkapott tüdőgyulladás végzetesnek bizonyult. Ezt Rima Te Wiata, aki a Vademberek hajszájában játszott Sam Neill oldalán, hozta nyilvánosságra egy interjú során, de Sam Neill volt partnere, Laura Tingle is úgy nyilatkozott, a színész immunrendszere nagyon legyengült, ami miatt sebezhetővé vált a fertőzésekkel szemben - írja a Mirror.

BREAKING: Sam Neill's cause of death after Jurassic Park icon claimed he was 'cancer free'https://t.co/7ZgIZElZ7p pic.twitter.com/9RWs1875Ot — The Mirror (@DailyMirror) July 14, 2026

Sam Neill halála a rajongók mellett a pályatársakat is mélyen megrázta, köztük a Jurassic Parkbeli kollégáit. Laura Dern, aki Neill karakterének szerelmét, Ellie Sattler paleobotanikust alakította, néhány közös képpel tisztelgett a sztár emléke előtt, míg Jeff Goldblum, aki Ian Malcolmot játszotta, ugyancsak több fotót és egy megható üzenetet osztott meg a közösségi oldalán.

Elkezdődik a következő nagy kaland. Szeretettel, mindörökké!

- írta a színész.







