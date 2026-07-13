78 éves korában meghalt Sam Neill, a sokoldalú új-zélandi színész, akinek pályafutását Oscar-díjas alkotások és olyan kasszasikerek fémjelezték, mint Zongoralecke és a Jurassic Park.

Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park sztárja Fotó: Filip Van Roe / NORTHFOTO

Meghalt Sam Neill, a Jurassic Park sztárja

A színész halálhírét hétfőn jelentették be az Instagram-oldalán közzétett közleményben. A halál okát nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor Neill nemrég arról számolt be, hogy rákmentes lett, miután 2022-ben 3-as stádiumú angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, a vérrák egyik ritka típusát diagnosztizálták nála - írja a The Guardian.

Mérhetetlen szomorúsággal tudatja Sam Neill családja, hogy a színész 2026. július 13-án, hétfőn elhunyt Sydneyben, Ausztráliában. Samet szerettei vették körül utolsó pillanataiban, és olyan méltósággal távozott, amely egész életét jellemezte. A veszteség hirtelen és váratlanul érte a családot, ugyanakkor vigaszt jelent számukra, hogy Sam továbbra is rákmentes volt. Ezúton is szeretnék kifejezni őszinte hálájukat a St Vincent’s Private Hospital munkatársainak a kivételes gondoskodásért. A későbbiekben további részleteket is megosztanak, addig azonban a család nevében arra kérnek mindenkit, hogy ebben a mérhetetlenül nehéz időszakban tartsák tiszteletben a hozzátartozók magánéletét

- olvasható a bejegyzésben.

Sam Neill: a kezdetek

Sam Neill Nigel John Dermot Neill néven született 1947-ben az észak-írországi Omagh városában. Édesanyja angol, édesapja pedig új-zélandi volt, aki a brit hadseregben szolgált. A Neill család 1954-ben költözött Új-Zélandra.

A „Sam” nevet 12 éves korában vette fel, mert az iskolájában több Nigel is volt. Erről később így nyilatkozott: „Samként sokkal könnyebben boldogultam az életben. A Nigel név a legtöbb helyzetben kissé esetlenül hangzik. Képzeljék csak el, milyen lenne filmszínészként Nigel Neillnek hívni valakit.”

Neill Christchurchben járt iskolába és egyetemre, de csak azután döntött a színészi pálya mellett, hogy – saját szavaival élve – egy „katasztrofális” évet eltöltött joghallgatóként.

Ezt követően a Canterbury Egyetem színpadi produkcióiban kezdett szerepelni, majd Wellingtonba költözött, ahol hivatásos színészként csatlakozott a Downstage Theatre társulatához. Heti 35 dolláros fizetést kapott, emellett pedig megkapta azokat a megmaradt ételeket is, amelyeket a színház a nézőknek szolgált fel az előadások előtt.