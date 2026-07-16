Így búcsúztak Sam Neilltől a Jurassic Park sztárjai

A legtöbben a Jurassic Park Dr. Alan Grantjeként ismerték meg Sam Neillt, aki az 1993-as film mellett a Jurassic Park III-ban, majd 2022-ben a Jurassic World: Világuralom című részben is visszatért ikonikus szerepéhez. Halála után a filmsorozat szereplői és alkotói sorra búcsúztak tőle.
Jeff Goldblum, aki Dr. Ian Malcolmot alakította a franchise-ban, közös fotókat osztott meg a forgatásról Laura Dernnel és Sam Neillel. Üzenetében azt írta:
Elkezdődött a következő nagy kaland. Szeretettel, most és mindörökké.
Laura Dern, a Dr. Ellie Sattlert alakító Oscar-díjas színésznő elmondta, hogy Sam Neill nemcsak kollégája, hanem egész életére szóló barátja volt. Mint fogalmazott, a színész a hűség, a gondoskodás és a szeretet legmélyebb formáját mutatta meg neki, mindig a rá jellemző száraz humorral. Úgy emlékezett rá, mint egy igazi úriemberre és álmai főszereplőjére, hozzátéve:
Örökké szeretni foglak, Dr. Alan Grant.
Chris Pratt, aki Owen Gradyt alakította a Jurassic World filmekben, azt írta, lesújtotta a halálhír. Kiváltságnak nevezte, hogy együtt dolgozhatott Sam Neillel, a közös emlékeket és nevetéseket pedig örökké megőrzi. Hozzátette, hogy Neill igazi legenda volt, családjáért pedig imádkozik.
Bryce Dallas Howard, a Jurassic World-filmek Claire Dearingje közösségi oldalán emlékezett meg kollégájáról. A színésznő azt írta, Sam Neill tehetsége, humora és kedvessége generációk számára marad emlékezetes, és hálás, hogy együtt dolgozhatott vele.
A Jurassic Park rendezője, Steven Spielberg hosszabb közleményben búcsúzott. Felidézte, hogy más rendezők filmjeiben figyelt fel Sam Neillre, ami végül Dr. Alan Grant szerepéhez vezetett. Spielberg szerint a színész kivételes alkotótárs volt, és
különösen nagy kihívást jelentett számára egy olyan karakter eljátszása, aki látszólag nem kedveli a gyerekeket, hiszen a való életben odaadó édesapa volt.
Hozzátette, imádott vele dolgozni valamennyi Jurassic-filmben, és Laura Dernnel, valamint Jeff Goldblummal együtt mindig egy családként tekintenek majd a filmsorozatra. Kiemelte, hogy Sam Neillt sem ők, sem rajongók milliói nem felejtik el – írja az Independent.
Frank Marshall producer szintén megható sorokkal búcsúzott. Azt írta, hogy mindig nagy becsben tartja, hogy együtt dolgozhatott a színésszel, akit rendkívül tehetségesnek, humorosnak, elegánsnak és melegszívű embernek ismert meg. Hozzátette:
Jó szelet, Dr. Grant!
– írja a Yahoo.
A Jurassic Park szereplői mellett más produkciók színészei is megemlékeztek róla
Cillian Murphy, a Peaky Blinders sztárja azt írta, egyformán csodálta és szerette Sam Neillt. Szerinte a színész a legkedvesebb, legviccesebb és legszelídebb emberek közé tartozott, emellett korának egyik legjobb színésze volt.
A Peaky Blinders hivatalos közösségi oldala azt közölte, hogy Sam Neill meghatározó szerepet játszott a sorozat sikeres indulásában, amiért mindig hálásak lesznek. Joe Cole, aki szintén szerepelt a sorozatban, mindössze ennyit írt: „Nyugodj békében, nagy öreg.”
Richard E. Grant úgy emlékezett rá, mint igazi úriemberre, aki élete egyik legnehezebb időszakában is mellette állt. Karl Urban szerint Sam Neill példaképként szolgált azoknak a új-zélandi színészeknek, akik az ő nyomdokain indultak el. Daisy Ridley, akivel a még bemutatás előtt álló The Last Resort című filmben dolgozott együtt, közös fotóval és összetört szíveket ábrázoló emojikkal búcsúzott.
Rufus Sewell azt írta, szerencsésnek tartja magát, hogy ismerhette Sam Neillt, akit nagyszerű színésznek és csodálatos embernek nevezett. A Halálhajó című filmben vele együtt játszó Sean Pertwee pedig úgy fogalmazott: lesújtotta barátja halála, akit rendkívüli tehetségnek, intelligens, elegáns és humoros embernek ismert meg.
Sam Neill családja korábban közölte, hogy a színész szerettei körében, méltósággal hunyt el. Bár néhány évvel ezelőtt agresszív non-Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála, idén tavasszal bejelentette, hogy a kezeléseknek köszönhetően már rákmentes. Halála váratlanul érte a családját és a rajongókat egyaránt.
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