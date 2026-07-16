Így búcsúztak Sam Neilltől a Jurassic Park sztárjai

A legtöbben a Jurassic Park Dr. Alan Grantjeként ismerték meg Sam Neillt, aki az 1993-as film mellett a Jurassic Park III-ban, majd 2022-ben a Jurassic World: Világuralom című részben is visszatért ikonikus szerepéhez. Halála után a filmsorozat szereplői és alkotói sorra búcsúztak tőle.

Sam Neill a Jurassic Park III-ban

Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press

Jeff Goldblum, aki Dr. Ian Malcolmot alakította a franchise-ban, közös fotókat osztott meg a forgatásról Laura Dernnel és Sam Neillel. Üzenetében azt írta:

Elkezdődött a következő nagy kaland. Szeretettel, most és mindörökké.

Laura Dern, a Dr. Ellie Sattlert alakító Oscar-díjas színésznő elmondta, hogy Sam Neill nemcsak kollégája, hanem egész életére szóló barátja volt. Mint fogalmazott, a színész a hűség, a gondoskodás és a szeretet legmélyebb formáját mutatta meg neki, mindig a rá jellemző száraz humorral. Úgy emlékezett rá, mint egy igazi úriemberre és álmai főszereplőjére, hozzátéve:

Örökké szeretni foglak, Dr. Alan Grant.

Chris Pratt, aki Owen Gradyt alakította a Jurassic World filmekben, azt írta, lesújtotta a halálhír. Kiváltságnak nevezte, hogy együtt dolgozhatott Sam Neillel, a közös emlékeket és nevetéseket pedig örökké megőrzi. Hozzátette, hogy Neill igazi legenda volt, családjáért pedig imádkozik.

Bryce Dallas Howard, a Jurassic World-filmek Claire Dearingje közösségi oldalán emlékezett meg kollégájáról. A színésznő azt írta, Sam Neill tehetsége, humora és kedvessége generációk számára marad emlékezetes, és hálás, hogy együtt dolgozhatott vele.

A Jurassic Park rendezője, Steven Spielberg hosszabb közleményben búcsúzott. Felidézte, hogy más rendezők filmjeiben figyelt fel Sam Neillre, ami végül Dr. Alan Grant szerepéhez vezetett. Spielberg szerint a színész kivételes alkotótárs volt, és

különösen nagy kihívást jelentett számára egy olyan karakter eljátszása, aki látszólag nem kedveli a gyerekeket, hiszen a való életben odaadó édesapa volt.

Hozzátette, imádott vele dolgozni valamennyi Jurassic-filmben, és Laura Dernnel, valamint Jeff Goldblummal együtt mindig egy családként tekintenek majd a filmsorozatra. Kiemelte, hogy Sam Neillt sem ők, sem rajongók milliói nem felejtik el – írja az Independent.