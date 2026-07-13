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Sam Neill

Sam Neill utolsó fotója: mosolyogva szelfizett a Jurassic Park sztárja

50 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Mindössze négy héttel halála előtt készült az utolsó nyilvános fotó Sam Neillről, amelyet maga a színész osztott meg közösségi oldalán. A képeken Sam Neill jókedvűnek és egészségesnek tűnt, sokakat sokkolt a váratlan halálhíre.
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Sam Neillszelfigyászhír

Sam Neill egyik utolsó Instagram-bejegyzése mindössze négy héttel a halála előtt került fel a közösségi oldalára. A Jurassic Park-filmek sztárja az ausztrál ARIA Hall of Fame díjátadón vett részt Sydneyben, ahol több művészt is méltatott, köztük Kate Ceberanót, Jenny Morrist, valamint az ausztrál énekesnőket, Vika és Linda Bullt.

(FILES) Actor Sam Neill takes part in the opening ceremony of the 67th San Sebastian Film Festival in the northern Spanish Basque city of San Sebastian on September 20, 2019. "Jurassic Park" star Sam Neill died in Australia on July 13, 2026 aged 78, according to a family statement that described his death as "sudden and unexpected". (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Sam Neill színész a 67. San Sebastian-i Filmfesztivál megnyitóján az észak-spanyolországi baszk városban, San Sebastianban, 2019. szeptember 20-án
Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

A színész egy közös szelfit is megosztott Kate Ceberanóval, a bejegyzésben pedig arról írt, hogy régóta csodálja az ünnepelt előadókat. Külön kiemelte Új-Zéland korábbi miniszterelnökét, Jacinda Ardernt is, aki Jenny Morris Hall of Fame-be történő beiktatásán mondott beszédet – írja a Daily Mail.

Sam Neill mosolyogva, jókedvűen vett részt az eseményen, a fotók alapján semmi nem utalt arra, hogy néhány héttel később bekövetkezik a tragédia.

A színész családja hétfőn jelentette be, hogy Sam Neill 78 éves korában, Sydneyben hunyt el. Közleményük szerint szerettei körében érte a halál, amely váratlanul következett be. A család azt is hangsúlyozta, hogy a színész a halála előtt továbbra is daganatmentes volt, miután sikeres kezeléseken esett át.

Sam Neill nemrég jelentette be, hogy legyőzte a rákot

Neill idén tavasszal még örömmel számolt be arról, hogy egy korszerű CAR T-sejtes kezelésnek köszönhetően a vizsgálatok már nem mutattak ki rákos sejteket a szervezetében.

Korábban elárulta, hogy a kemoterápia egy idő után már nem használt, ezért egy új, innovatív terápiát kapott, amely meghosszabbította az életét.

A világhírű színész 2023-ban beszélt először nyilvánosan a betegségéről. Akkor azt mondta, nem fél a haláltól, ugyanakkor remélte, hogy még hosszú évekig dolgozhat, és szeretett volna újabb filmekben szerepelni.

Legutolsó Instagram-bejegyzését hat nappal a halála előtt tette közzé:

Sam Neill több mint öt évtizedes pályafutása során számos emlékezetes alakítással írta be magát a filmtörténelembe, de a legtöbben örökre a Jurassic Park legendás őslénykutatójaként, Dr. Alan Grantként őrzik meg emlékezetükben.

 

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