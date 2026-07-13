Sam Neill utolsó fotója: mosolyogva szelfizett a Jurassic Park sztárja

Sam Neill egyik utolsó Instagram-bejegyzése mindössze négy héttel a halála előtt került fel a közösségi oldalára. A Jurassic Park-filmek sztárja az ausztrál ARIA Hall of Fame díjátadón vett részt Sydneyben, ahol több művészt is méltatott, köztük Kate Ceberanót, Jenny Morrist, valamint az ausztrál énekesnőket, Vika és Linda Bullt.
A színész egy közös szelfit is megosztott Kate Ceberanóval, a bejegyzésben pedig arról írt, hogy régóta csodálja az ünnepelt előadókat. Külön kiemelte Új-Zéland korábbi miniszterelnökét, Jacinda Ardernt is, aki Jenny Morris Hall of Fame-be történő beiktatásán mondott beszédet – írja a Daily Mail.
Sam Neill mosolyogva, jókedvűen vett részt az eseményen, a fotók alapján semmi nem utalt arra, hogy néhány héttel később bekövetkezik a tragédia.
A színész családja hétfőn jelentette be, hogy Sam Neill 78 éves korában, Sydneyben hunyt el. Közleményük szerint szerettei körében érte a halál, amely váratlanul következett be. A család azt is hangsúlyozta, hogy a színész a halála előtt továbbra is daganatmentes volt, miután sikeres kezeléseken esett át.
Sam Neill nemrég jelentette be, hogy legyőzte a rákot
Neill idén tavasszal még örömmel számolt be arról, hogy egy korszerű CAR T-sejtes kezelésnek köszönhetően a vizsgálatok már nem mutattak ki rákos sejteket a szervezetében.
Korábban elárulta, hogy a kemoterápia egy idő után már nem használt, ezért egy új, innovatív terápiát kapott, amely meghosszabbította az életét.
A világhírű színész 2023-ban beszélt először nyilvánosan a betegségéről. Akkor azt mondta, nem fél a haláltól, ugyanakkor remélte, hogy még hosszú évekig dolgozhat, és szeretett volna újabb filmekben szerepelni.
Legutolsó Instagram-bejegyzését hat nappal a halála előtt tette közzé:
Sam Neill több mint öt évtizedes pályafutása során számos emlékezetes alakítással írta be magát a filmtörténelembe, de a legtöbben örökre a Jurassic Park legendás őslénykutatójaként, Dr. Alan Grantként őrzik meg emlékezetükben.