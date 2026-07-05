Megcsalás és bizalomvesztés: kitálalt a válás részleteiről a népszerű magyar színész

Újabb részletek derültek ki a hazai sztárvilág egyik legviharosabb szakításáról. Sánta Laci és Széphalmi Juliska hét évig alkottak egy párt, kapcsolatukból egy közös kisfiú is született, ám a házasságuk végül teljesen zátonyra futott. A színész most őszintén vallott a Blikknek arról, hogy mi vezetett a szakításhoz: kiderült, hogy megcsalás és súlyos bizalomvesztés áll a háttérben.

Sánta Laci és Széphalmi Juliska - Fotó: Móricz István

Sánta Laci bevallotta: felesége lépett félre

Bár a szerelmüket végig hatalmas szenvedély és igazi olaszos temperamentum jellemezte, a heves érzelmek a konfliktusok során is megmutatkoztak. Sánta Laci kitálalt a lapnak, és elárulta, hogy egy harmadik fél vetett véget a házasságnak.

– Juliska volt az, aki kilépett ebből a kapcsolatból, ugyanis összejött mással. A válókeresetet azonban én adtam be, nagyjából másfél évvel a történtek után – nyilatkozta a színész, hozzátéve, hogy bár próbálkoztak a mentéssel, a legfontosabb alap, a bizalmi kötelék végleg elveszett.

Túl fiatalon vágtak bele

Széphalmi Juliska sem tagadta a múltbeli hibákat. A táncművész elmondása szerint mindössze 22 éves volt, amikor összejöttek, és a házasság alatt még nagyon éretlen volt.

– Huszonkét éves voltam, amikor összejöttünk, és az évek alatt mindketten nagyon sokat változtunk. Merem állítani, hogy én ebben a házasságban nőttem fel. Akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy milyen igényeim és vágyaim vannak, mit szeretnék ettől a házasságtól. Szerintem még sok tekintetben nagyon éretlen voltam, és csináltam olyan dolgokat, amelyek ebből az éretlenségből fakadtak. A válás – ami egyébként mindkét fél számára rendkívül nehéz helyzet – nagyon sokat tanított nekem, és segített abban, hogy ma már sokkal jobban tudjam, mit akarok – hangsúlyozta a táncművész.

Közös műsorban csapnak össze

Bár a múltbeli sérelmek mély nyomot hagytak, a közös kisfiuk miatt a szülői feladatokat továbbra is együtt látják el, sőt ma már mindketten új párkapcsolatban élnek. A volt házaspár ráadásul most egy képernyős kihívást is elvállalt: az Exek csatája című műsorban fognak együtt szerepelni.