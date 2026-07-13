Dulin Metta ma is „hallja” Schmuck Andor szavait: egy éve hunyt el a politikus

Az egész országot ledöbbentette, amikor tavaly, A Nagy Duett 2025-ös évadának színpadán derült fény Schmuck Andor betegségére, és arra, hogy életmentő kezelésre van szüksége. Az egykori politikus ezek után minden tőle telhetőt megtett a gyógyulásért, bár egy igen kockázatos műtétet már nem vállalt be. Július 14-én érkezett a tragikus hír: Schmuck Andor elhunyt. A vidám, piros nyakkendős, kalapos figurát pedig rengetegen gyászolták, köztük a Kőgazdag Fiatalok Dulin Mettája is, aki máig sokat gondol a politikusra.

Bár a Kőgazdag Fiatalok Schmuck Andornak csak egy epizódszerep volt, Mettával barátok lettek, és haláláig azok is maradtak (Fotó: Dulin Metta)

Schmuck Andor életében mindig talpig úriember volt, amiért nagyon sokan megkedvelték, közéjük tartozik Dulin Metta is, akivel az évek alatt közeli viszonyba kerültek. Az egykori politikus a Kőgazdag Fiatalok 2023-as évadában szerepelt két rész erejéig a csinos szőkeség randipartnereként, de romantikus kapcsolat nem alakult ki közöttük. Barátság azonban igen, ami főként annak az esküvői fotózásnak köszönhető, amin a műsor alatt vettek részt.

Amikor egy edző lány a gyűrűm miatt nemrég megkérdezte, hogy eljegyeztek-e, azonnal eszembe jutott, hogy Andor volt az utolsó, aki gyűrűt húzott az ujjamra, ugyan csak egy fotózás miatt. Illetve találkoztam is nemrég azzal, aki az esküvői fotózást szervezte, és vele is szóba került Andor. Azt gondolom, hogy ő egy nagyon pozitív és életvidám karakter volt, mindenki kedvelte, és ezért kérdeznek ennyire gyakran róla, ami miatt szinte mindig benne van a fejemben

– mesélte Dulin Metta Schmuck Andorral kapcsolatban.

Schmuck Andor halálának okára máig nem derült fény, de még a közeli barátokat is váratlanul érte az egy évvel ezelőtti tragédia (Fotó: Dulin Metta)

Schmuck Andor szavai máig Metta fülében csengenek

Az Ázsia Expressz sztárja azt is felidézte az Origónak, melyik volt az a mondat, amit a leggyakrabban hallott a hősszerelmes politikustól, és ami máig folyton a fülében cseng.

„Ő volt az, aki mindig azt mondta, hogy »Mettácska, neked egyszerűen ki kéne adni az életedről egy könyvet, mert olyan sztorijaid vannak«. És a napokban valaki más is ugyanezt mondta nekem. Egyébként egyáltalán nem vágyom erre, nincsenek ilyen terveim, és soha nem csinálnám meg, de azonnal eszembe jutottak Andor szavai” – emlékezett vissza keserédes mosollyal.

Szóval mindenképpen készülök rá, hogy gyújtok neki egy mécsest kedden, ezzel szeretnék megemlékezni róla. Hihetetlen számomra, mennyire gyorsan elrepült ez az egy év, és hogy már ennyi ideje nincs velünk. De nagyon remélem, hogy ő sokat mosolyog a felhők felett, ahogy mindig is tette

– fűzte hozzá Schmuck Andor halálának évfordulójáról Metta.