Fény derült Schmuck Andor szívmelengető húzására: Hajdú Péter felidézte utolsó találkozásukat

Schmuck Andor betegségére éppen a Nagy Duett színpadán derült fény, ami után életmentő műtéten kellett volna átesnie a politikusnak. Andor minden tőle telhetőt megtett, hogy elinduljon a gyógyulás útján, ám a beavatkozást nem szerette volna bevállalni. Egy éve pedig halálhíréről szóltak a cikkek. A politikust nem véletlen gyászolták ennyire, mivel élete során számos közeli barátságot tudott kialakítani. Hajdú Péter pedig az Origón keresztül emlékezett meg Schmuck Andorról.

Schmuck Andor mindenki szemében egy mosolygós, kedves embernek maradt meg (Fotó: Polyák Attila)

Schmuck Andor halála lesújtotta a magyar sztárvilágot

Andor személyében egy nagyon kedves ismerőst veszítettem el. Nem voltunk napi kapcsolatban, de amikor találkoztunk, akkor mindig mosolygós és kedves volt mindenkivel. Nagyon sajnálom őt és remélem fent is boldogan éli az életét és nevetteti a társait

– mondta az Origónak Hajdú Péter.

Schmuck Andor betegségének bejelentése még olyan embereket is meglepett, akik közeli kapcsolatban voltak a mindig optimista politikussal. A Borsnak halála előtt egy hónappal nyilatkozott súlyos és végül végzetes betegségéről, amikor még nem tudhatta, hogy már nincs sok hátra. „Folytatom a kezeléseket. Bár félidőben az eredményeim nem túl jók, küzdök tovább újult erővel, és bízom abban, hogy végül megnyerem a meccset” – mesélte akkor a Borsnak.

Hajdú Péter fia is találkozott Schmuck Andorral, ám akkor Mikulás jelmezben volt a politikus (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hajdú Péter visszaemlékezett az utolsó találkozásra

Szerencsére az utolsó emlékem vele nagyon maradandó, mivel Mikulásként jelent meg a fiam, Dominik miatt. Hihetetlen volt, hogy mennyire lelkiismeretesen és mekkora szenvedéllyel csinálta végig. De ő már csak ilyen volt. Amibe belevágott, azt a legnagyobb odaadással csinálta végig

– jelentette ki a műsorvezető.

A mai, szomorú évforduló sok barátban hoz fel szép pillanatokat. Hajdú Péter lapunknak mesélte ezeket, ám mellette is sokan idézik vissza a mai napon a politikussal töltött szép emlékeket. Schmuck Andor halála a mai napig foglalkoztatja az embereket, mivel egy éve egy fontos és befolyásos személyt vesztett el a magyar sztárvilág.