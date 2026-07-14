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schmuck andor

Szívszorító látvány: így néz ki Schmuck Andor sírja egy évvel a halála után – galéria

39 perce
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Egy éve hunyt el a népszerű politikus. Schmuck Andor halálának az évfordulóján az Origo kint járt a sírjánál. A látvány szívszorító volt.
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schmuck andorsírhelyévforduló

Pontosan egy éve, 2025. július 14-én hunyt el Schmuck Andor. A politikus és televíziós szereplő utolsó hónapjaiban nyilvánosan is beszélt arról, hogy komoly betegséggel küzd, ám a gyógyulásért folytatott harca sajnos nem hozta meg a várt eredményt. 

Schmuck Andort sokan szerették, köztük Fodor Zsóka is.
Schmuck Andor Fodor Zsókával nagyon jó barátságot ápolt (Fotó : Markovics Gábor)

Schmuck Andor betegsége okozta a halálát

Schmuck Andor a TV2 nagysikerű műsorában, A Nagy Duettben árulta el a nézőknek, hogy egészségügyi problémákkal küzd. Miután partnerével kiestek a versenyből, a műsor után őszintén beszélt arról, hogy kezelés vár rá, és mindent megtesz azért, hogy felépüljön. A sors azonban másképp alakította a történetét: hosszan tartó küzdelem után tavaly nyáron örökre lehunyta a szemét.

Halálának első évfordulóján az Origo is ellátogatott Schmuck Andor sírjához. A látvány szívszorító volt, a nyughelyén friss virágok és koszorú is jelezték, hogy szerettei, ismerősei a mai napig őrzik az emlékét. A sírkövet néhány apró kavics és egy kedves, nyuszit ábrázoló szobor is díszítette, amelyek még személyesebbé tették a helyet.

Schmuck Andor egy éve hunyt el.
Schmuck Andor sírját a mai napig sokan látogatják (Fotó: Tumbász Hédi)

Schmuck Andor halála megrázta az országot

Schmuck Andor sírhelye egyébként már életében elkészült. A politikus korábban maga is járt ott, és tudta, hol lesz majd végső nyughelye. Bár akkor még csak egy különleges, előrelátó döntésnek tűnt, később szomorú jelentőséget kapott. Mindig is rendkívül színes személyiség volt, aki számos területen kipróbálta magát. A televízió nézői több műsorból is ismerhették, utolsó szereplése pedig A Nagy Duettben volt, ahol próbált mosolyt csalni az emberek arcára.

Egy év telt el a halála óta, ám a sírján látható tárgyak és virágok azt mutatják, hogy sokan a mai napig gondolnak rá. A friss virágok és apró személyes tárgyak arról árulkodnak, hogy Schmuck Andor emléke tovább él azokban, akik közel álltak hozzá. Galériánkban megmutatjuk, hogyan néz ki egy évvel a halála után a sírja.

2026.07.14 schmuck andor sírja
2026.07.14 schmuck andor sírja
2026.07.14 schmuck andor sírja
2026.07.14 schmuck andor sírja
2026.07.14 schmuck andor sírja
2026.07.14 schmuck andor sírja
2026.07.14 schmuck andor sírja
Galéria: Így fest Schmuck Andor sírhelye egy évvel a halála után
Fotó: Tumbász Hédi
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Friss virág díszítette Andor sírhelyét

 

 

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