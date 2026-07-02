Schóbert Lara bikinis fotója kicsapta a biztosítékot: Testképzavarral vádolják

Schóbert Lara ismét a közösségi média középpontjába került. A fitneszinfluenszer egy ártatlan bikinis fotót osztott meg magáról Instagram-oldalán, amely pillanatok alatt felkerült a Redditre. Az internetezők pedig ezúttal sem fogták vissza magukat. Larát komoly vádakkal illetik, többen úgy vélik, hogy vékonyságát nem kellene hirdetnie, illetve már a testképzavar szintjére jutott el.

Schóbert Lara párja és magánélete mindig beszédtéma, amit a fiatal lány már tudatosan óv (Fotó: MW Bulvár)

Schóbert Lara a kommentelők kereszttüzébe került

A kommentelők egy része azt állította, hogy Lara túlságosan sovány, és olyan megjegyzések is születtek, mint hogy „A lényeg, hogy jól kidomborodjon a borda”, illetve „Testképzavara van.” Akadt azonban olyan is, aki egyáltalán nem értett egyet a kritikákkal.

Schóbert Lara bikinis fotója felrobbantotta az internetet (Fotó: Reddit)

Azért nem kórosan sovány

– írta egy kommentelő. Mindezek ellenére köztudott, hogy Schóbert Lara évek óta rendszeresen sportol, bokszol, edz, egészséges életmódot folytat. Így tehát a kommentelők megalapozatlanul és felelőtlenül írják, hogy az influenszernek egészségügyi problémája lenne. Számára egyébként nem újdonság, hogy a külseje rendszeresen beszédtéma lesz. Szinte minden nyaralásáról készült fotója komoly visszhangot vált ki, miközben követői rendre dicsérik sportos alakját, mások viszont minden apró részletbe belekötnek.

„Senkinek semmi köze hozzá”

A magánéletéről már egy ideje nem nyilatkozik. Az elmúlt hónapokban rengetegen találgatták, hogy ismét rátalált-e a szerelem, Lara azonban világossá tette, nem kívánja magánéletét megosztani a nyilvánossággal.

Ha van, ha nincs, senkinek semmi köze hozzá, én ezzel nem haknizom. Párkapcsolatról csak akkor fogok legközelebb nyilatkozni, hogyha igazán komoly és értékes dolog alakul ki az életemben, addig senkire, csak rám tartozik minden

– írta Instagram-történetében Rubint Réka lánya, aki azt viszont sosem titkolta, hogy a jövőben szeretne családot alapítani. Elképzelése szerint 28 éves kora körül érkezhetne az első gyermeke, ugyanakkor hozzátette, hogy az életet és a sorsot nem lehet teljesen megtervezni. Ahogy fogalmazott, végső soron „Isten tervez”, ezért nem is ragaszkodik semmihez.