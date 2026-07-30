Az újabb műtét után még hetekig marad kórházban Schobert Norbert édesanyja

Schobert Norbert néhány hete a szokásos módon szerette volna felhívni édesanyját, de a mama nem reagált, ezért Norbi odasietett, és eszméletlenül találta az idős nőt. Mentőt kellett hívni és azóta is szanatóriumban kezelik az anyukát. Több lábujját amputálni kellett és mindkét lábát megműtötték. Norbi elmondása szerint a vártnál lassabban gyógyul a lába, így még két hétig biztos, hogy kórházban marad. Lapunknak azt is elárulta, hogy amikor csak teheti, meglátogatja édesanyját.

Schobert Norbert családja már nagyon várja, hogy a nagymama hazajöhessen (Fotó: Nagy Zoltán)

Schobert Norbert édesanyjának állapota lassan javul

Június végén arról számolt be lapunknak a fitneszedző, hogy hamarosan hazaengedhetik anyukáját, ám a gyógyulás folyamata lassabb, mint az orvosok gondolták volna.

Már két hónapja van kórházban és még két hét van hátra. Még most is korrigálni kellett a lábát, de a doktor úr szerencsére azt mondta, hogy ne aggódjunk, mert fog tudni járni. Ezzel azért nagy kő esett le a szívünkről, mivel korábban arról is szó volt, hogy ez nem fog megtörténni

– mondta az Origónak Schobert Norbert.

A komplikációk és a véget nem érőnek tűnő kezelések ellenére, Norbi elmondása szerint édesanyja nem esett kétségbe és bízik benne, hogy hamarosan hazatérhet.

Rubint Réka anyósa folyamatos kezelések alatt áll, viszont kicsit sem csügged és tudja, hogy meg fog gyógyulni (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert minden második nap látogatja édesanyját

Főzök neki, viszek neki sült kolbászt meg téliszalámit és minden másnap megteszem azt az 50 perces utat, hogy láthassam. Most már nagyon várja az egész család, hogy végre kiengedjék és ne csak a kórházban tudjunk vele találkozni

– mesélte lapunknak a fitneszedző.

Ha minden jól megy, akkor már csak két hetet kell várni, hogy Schobert Norbert édesanyja kijöjjön a szanatóriumból. „Biztos csinálunk valami családi összejövetelt, ha hazajön. Tartsunk már ott, hogy mindannyian együtt tudunk vacsorázni és beszélgetni. A gyerekek is nagyon szeretnék már, hogy a mamájuk hazajöjjön” – árulta el a háromgyermekes családapa.