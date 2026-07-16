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Schobert Norbert

Schobert Norbi visszaszólt az országos tisztifőorvosnak a féreghajtós ügyben

1 órája
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Újabb fordulatot vett a Schobert Norbi által említett féreghajtós kezelés ügye. Miután az országos tisztifőorvos közleményben figyelmeztetett arra, hogy nincs tudományos bizonyíték az ivermektin vagy a fenbendazol daganatellenes hatására, a fitneszedző Facebook-bejegyzésben tíz pontban válaszolt.
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Schobert NorbertrákRubint Réka

Mint arról korábban beszámoltunk, Schobert Norbi egy rendkívül alternatív módszerrel egészíti ki felesége, Rubint Réka kezelését, féreghajtót ad neki, amelyet állatpatikában vásárol. Bár ő úgy véli, Rubint Réka jobban van tőle, a kezelés veszélyeire az országos tisztifőorvos, Oroszi Baetrix azonnal reagált kiemelve: közéleti szereplőknek és az online tartalomgyártóknak különös felelősséggel kell eljárnia az egészségügyi témákban, mivel azokat mások is követhetik. Szavaira most, Schobert Norbert a közösségi médiában reagált. Közölte: ő csak egy családapa, aki mindenáron küzd szerelme életéért.

Schobert Norbert reagált az országos tisztifőorvos szavaira.
Schobert Norbert reagált az országos tisztifőorvos szavaira. Fotó: Szabolcs László / Bors

 

Így kezdődtött a féreghajtós ügy

Most vannak ilyen új kutatások Amerikában. Van egy Dr. Makis nevű ember, aki elkezdte a rákot úgy kezelni, mint a férget, és ivermektinnel, fenbendazollal kezeli.

 Nincs tudományos bizonyíték, de annyi gyógyulás van, olyan stádiumba jönnek vissza az emberek, hogy én például a Réka kezelését kiegészítem fenbendazollal is.  Tehát én elmegyek neki az állatpatikába, megveszem neki a kutya-macska féreghajtót, beadom, és sokkal jobban van tőle, az a vicc - nyilatkozta a fitneszedző. 

Figyelmeztet a tisztifőorvos

Erre reagált Oroszi Beatrix:

A jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazását daganatos betegségek kezelésében. Ezek a készítmények nem szerepelnek sem a hazai, sem a nemzetközi onkológiai szakmai irányelvek által ajánlott daganatellenes kezelések között

 - adta ki közleményét az országos tisztifőorvos hozzátéve,  hogy az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett.

Schobert Norbert tíz pontvban válaszolt Oroszi Beatrixnak

Schobert Norbert Facebook-bejegyzésben reagált az országos tisztifőorvos közleményére. Azt írta, nem ő találta ki a módszert, minden lépést onkológussal egyeztetnek, és csupán férjként próbál minden lehetőséget megragadni, hogy segítsen Rubint Rékának a betegséggel vívott küzdelemben.

Csak egy 3 gyerekes családapa vagyok, aki küzd a szerelme életéért és a szakadék szélén belekapaszkodik minden fűszálba. Mert a ràk nem válogat. A kisgyerektől az olimpikonig, a vegàntól a húsevőig. Az énekestől a színészig, a fitneszedzőtől az elhízottig mindenkire lesújt. Nem propagálom, csak elmeséltem 

- fogalmazott hivatalos Facebook-oldalán.

 

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