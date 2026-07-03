Schobert Norberttől el akarják venni a jogsiját! Most megvédte magát

Schobert Norbert az elmúlt években rengeteg nehézségen ment keresztül, de egyvalamit biztosan nem lehet elvenni tőle: a kitartását. A fitneszguru a sztrókja után hosszú és kemény rehabilitáción esett át, és bár rengeteget javult az állapota, a jobb oldala a mai napig nem teljesen működik úgy, mint a betegsége előtt. Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy aktív életet éljen. Ennek ellenére időről időre bántó megjegyzésekkel találja szembe magát a közösségi oldalain. Legutóbb odáig fajult a helyzet, hogy többen azt követelték, vegyék el a jogosítványát, mert szerintük a sztrók következményei miatt már nem lenne szabad autót vezetnie.

Rubint Réka és Schobert Norbert rengeteg rosszindulatú kommentet kap (Fotó: Szabolcs László/Bors)

Schobert Norbert sztrókja után is aktív életet él

Schobert Norbi azonban nem hagyta szó nélkül a kritikákat. Egy videóban úgy döntött, megmutatja, mire képes a jobb kezével, amely a néhány évvel ezelőtti elzáródásos sztrók következtében részlegesen lebénult. Bár az eset után hosszú hónapokon át gyógytornára járt, és rengeteget fejlődött, ő maga is elismeri, hogy a jobb oldala már nem olyan, mint régen. Azt azonban sokan nem tudják, hogy Norbi balkezes, így a mindennapokban eleve a bal kezét használja dominánsan. A videóban egyáltalán nem könnyű feladatra vállalkozott: wakeboardozás közben kizárólag a jobb kezével kapaszkodott, és látványosan, magabiztosan állt fel a vízből.

Sokan írtátok nekem, hogy a jogsim be kéne vonni, mert a jobb kezem béna. Úgyhogy most a wakeboardra a vízből csak jobb kézzel fogok kiállni és csúszni, ha valakinek ennyire béna, csinálja utánam

– mondta a videóban Schobert Norbert.

Schobert Norbert kiállt az összes sztrókot szenvedő mellett (Fotó: Végh István)

Schobert Norbert betegsége nem vette el a kitartását

Ezt követően Norbi valóban kizárólag a jobb kezét használva, magabiztosan wakeboardozott. A videó mellé egy hosszabb üzenetet is írt, amelyben nemcsak magáért, hanem minden sztrókon átesett emberért is kiállt.

Balkezes vagyok. A jobb oldalam a covid idején elzáródásos sztrók következtében lebénult. Azóta még mindig van jogsim, sőt sportorvosi engedélyem is. Kikérem magamnak a sok sztrókot elszenvedett társam nevében a közönséges, sértő kommenteket. Most jobb kézzel állok ki a hullámzó tengerből. Javaslom sok egészséges fotelhuszárnak, csinálja utánam! Tudjátok mi a siker titka? Én cselekszem, alkotok, nem adom fel. Ti meg csak nézitek. Mert a sikeresek nem írnak abuzáló kommentet!

– fogalmazott Schobert Norbert, akinek láthatóan a „rosszabb” keze is jól működik, és ez a vezetésben sem okoz gondot.

@norbititok Balkezes vagyok. A jobb oldalam a covid idején elzáródásos stroke következtében lebénult. Azóta még mindig van jogsim, sőt sportorvosi engedélyem is. Kikérem magamnak a sok stroke-ot elszenvedett társam nevében a közönséges, sértő kommenteket. Most jobb kézzel állok ki a hullámzó tengerből. Javaslom sok egészséges fotelhuszárnak, csinálja utánam! Tudjátok mi a siker titka? Én cselekszem, alkotok, nem adom fel. Ti meg csak nézitek. Mert a sikeresek nem írnak abuzáló kommentet! Szép napot! ♬ eredeti hang - Schobert Norbi Official