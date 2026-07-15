Kiakadt az országos tisztifőorvos Schobert Norbi féreghajtós kezelése miatt

Mint arról korábban beszámoltunk, Schobert Norbi alternatív (és esetenként igen veszélyes) módszerekkel egészíti ki felesége, Rubint Réka kezelését. A fitneszedző a Jeszenszky-kaland YouTube-csatornán adott interjújában vallotta be, hogy kutyáknak és macskáknak szánt féreghajtót vásárol az állatpatikában, amitől állítása szerint felesége sokkal jobban van. A kezelés veszélyeire most az országos tisztifőorvos hívta fel a figyelmet.

Schobert Norbi állatoknak szánt féreghajtóval kezeli a feleségét. A veszélyes módszer miatt adott ki figyelmeztetést az országos tisztifőorvos

Fotó: Szabolcs László / Bors

Kiakadt az országos tisztifőorvos a Schobert Norbi féreghajtós kezelésére

Oroszi Beatrix egy szerdai közleményben határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy "a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazását daganatos betegségek kezelésében. Ezek a készítmények nem szerepelnek sem a hazai, sem a nemzetközi onkológiai szakmai irányelvek által ajánlott daganatellenes kezelések között." Hozzátette, hogy az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása nem engedélyezett.

Oroszi Beatrix közleményében kiemelte, hogy a daganatos betegséggel élők és családtagjaik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, így érthető, hogy minden lehetséges gyógymódot próbálnak felkutatni. Hozzátette, hogy épp ezért fontos, hogy az egészségügyi döntéseket kizárólag tudományosan igazolt, hiteles információkra alapozzák az emberek.

Az országos tisztifőorvos azt javasolja a daganatos betegeknek és családtagjaiknak, hogy mielőtt bármilyen új szert vagy alternatív gyógymódot kipróbálnának, mindenképpen egyeztessenek a kezelőorvossal. Egyúttal arra is felhívja a média, a közéleti szereplők és az online tartalomkészítők figyelmét, hogy egészségügyi témákban különös felelősséggel járjanak el.