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Schobert Norbi

Schobert Norbi leleplezte új külsejét: „Ha egy férfi 50 fölött már teljesen ősz, az eléggé öregíti”

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A fitneszguru legújabb fotóján a rajongók azonnal kiszúrták, hogy valami megváltozott a külsején. Schobert Norbi most az Origónak mesélt arról, hogy miért érezte úgy, hogy kezdenie kell valamit az őszüléssel.
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Schobert Norbihajfestéskorőszülés

Schobert Norbi kora ellenére még mindig csak huszonévesnek érzi magát, és elmondása szerint a fizikuma is épp ezt mutatja. Az azonban tény, hogy a fitneszguru már jó néhány éve őszülni kezdett, amiről úgy gondolja, túlságosan öregíti. De ennek most vége. Schobert Norbi szőke lett ismét, ám nem úgy, ahogy a legtöbben gondolnák. A családapa ugyanis nem nyúlt a hajfesték után, egy sokkal kényelmesebb megoldást választott.

Schobert Norbi többé nem engedi meg magának, hogy összeomoljon.
Schobert Norbi Rubint Réka betegsége ellenére is lélekben és fizikailag is ereje teljében érzi magát (Fotó: Instagram)

Ez áll Schobert Norbi változása mögött

Schobert Norbi és Rubint Réka családi nyaralásáról jó néhány fotó felkerült az Instagram-oldalukra is, ahol a szemfüles követőik kiszúrták, hogy már nem csak a fitneszlady, hanem férje haja is szőkében pompázik. Ám míg Réka ezt hajfestéssel érte el, Norbi egy egyszerűbb megoldást választott, aminek most kezdett el igazán látszani az eredménye.

„Nem festettem be a hajamat, hiába hiszik azt. Van egy koffeines sampon, amit már egy ideje használok, és épp arra való, hogy megújítja a pigmenteket a hajban. Ezzel körülbelül egy hónapja mosom, és szép lassan visszapigmentálódtak tőle a hajszálaim, szóval ez a különbség látszik most. Az tény, hogy valóban újra szőkésbarna lett, de szó sincs festésről” – öntött tiszta vizet a pohárba Norbi.

Schobert Norbi haja már jó ideje őszült

A sportrajongó azt is bevallotta, hogy már jó ideje nem érezte magáénak az ősz hajszálakat, így eldöntötte, változtat.

Már olyan 45 éves koromban elkezdtem lassan őszülni, bár a hajam dússága hál’ Istennek azóta is megmaradt, és mivel rátaláltam erre a samponra, gondoltam kipróbálom. Igazából azt gondolom, hogy ha egy férfi 50 fölött már teljesen ősz, az eléggé öregíti, én viszont fiatalnak érzem magam, hiszen jó a kondícióm, sokat sportolok, a súlyom is annyi, mint 25 évesen, szóval nem akartam öregebbnek látszani, úgyhogy nagyon örülök, hogy találtam erre megoldást 

– árulta el a titkát a Schobert család feje.

 

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