Schobert Norbi leleplezte új külsejét: „Ha egy férfi 50 fölött már teljesen ősz, az eléggé öregíti”

Schobert Norbi kora ellenére még mindig csak huszonévesnek érzi magát, és elmondása szerint a fizikuma is épp ezt mutatja. Az azonban tény, hogy a fitneszguru már jó néhány éve őszülni kezdett, amiről úgy gondolja, túlságosan öregíti. De ennek most vége. Schobert Norbi szőke lett ismét, ám nem úgy, ahogy a legtöbben gondolnák. A családapa ugyanis nem nyúlt a hajfesték után, egy sokkal kényelmesebb megoldást választott.

Schobert Norbi Rubint Réka betegsége ellenére is lélekben és fizikailag is ereje teljében érzi magát (Fotó: Instagram)

Ez áll Schobert Norbi változása mögött

Schobert Norbi és Rubint Réka családi nyaralásáról jó néhány fotó felkerült az Instagram-oldalukra is, ahol a szemfüles követőik kiszúrták, hogy már nem csak a fitneszlady, hanem férje haja is szőkében pompázik. Ám míg Réka ezt hajfestéssel érte el, Norbi egy egyszerűbb megoldást választott, aminek most kezdett el igazán látszani az eredménye.

„Nem festettem be a hajamat, hiába hiszik azt. Van egy koffeines sampon, amit már egy ideje használok, és épp arra való, hogy megújítja a pigmenteket a hajban. Ezzel körülbelül egy hónapja mosom, és szép lassan visszapigmentálódtak tőle a hajszálaim, szóval ez a különbség látszik most. Az tény, hogy valóban újra szőkésbarna lett, de szó sincs festésről” – öntött tiszta vizet a pohárba Norbi.

Schobert Norbi haja már jó ideje őszült

A sportrajongó azt is bevallotta, hogy már jó ideje nem érezte magáénak az ősz hajszálakat, így eldöntötte, változtat.

Már olyan 45 éves koromban elkezdtem lassan őszülni, bár a hajam dússága hál’ Istennek azóta is megmaradt, és mivel rátaláltam erre a samponra, gondoltam kipróbálom. Igazából azt gondolom, hogy ha egy férfi 50 fölött már teljesen ősz, az eléggé öregíti, én viszont fiatalnak érzem magam, hiszen jó a kondícióm, sokat sportolok, a súlyom is annyi, mint 25 évesen, szóval nem akartam öregebbnek látszani, úgyhogy nagyon örülök, hogy találtam erre megoldást

– árulta el a titkát a Schobert család feje.