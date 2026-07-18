Sebestyén Balázs 49 éves lett: már közel három évtizede a képernyő és a rádió meghatározó alakja – fotók

Sebestyén Balázs 1977. július 18-án született Budapesten. Gyerekkorában sokat sportolt, éveken át a Vasas birkózója volt, később sporttagozatos gimnáziumban tanult. Az érettségi után a kommunikáció és a média felé fordult, mielőtt végleg a televíziózás mellett döntött.

Sebestyén Balázs 49 éves lett

Fotó: MW Bulvár

Pályafutása 1997-ben indult, amikor sikeresen szerepelt a Z+ zenecsatorna műsorvezetői válogatásán.

Első műsora a Megálló volt, a csatornán eltöltött évek alatt pedig a fiatal televíziós generáció egyik ismert arcává vált.

Itt ismerkedett meg Vadon Jánossal is, akivel később hosszú éveken át dolgozott együtt – írja a Bors.

Sebestyén Balázs a Class FM rádió egri roadshow-ján

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Az országos ismertséget az RTL Klub hozta meg számára. Előbb a Kísértés és a Sztárbox műsorvezetőjeként láthatták a nézők, majd 2006-ban elindult a Balázs Show, amely rövid idő alatt az egyik legismertebb délutáni beszélgetős műsorrá vált Magyarországon.

A következő években egymást követték a népszerű televíziós produkciók. Vezette többek között a Pókerarc, a Kész Átverés, A Széf, a Celeb vagyok, ments ki innen!, az X-Faktor, a ValóVilág, az 1 perc és nyersz!, a Gyertek át! és a Nyerő Páros című műsorokat.