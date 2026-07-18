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Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs 49 éves lett: már közel három évtizede a képernyő és a rádió meghatározó alakja – fotók

45 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Július 18-án ünnepli 49. születésnapját Sebestyén Balázs, aki közel három évtizede meghatározó alakja a magyar televíziózásnak és rádiózásnak. Sebestyén Balázs a VIVA TV műsorvezetőjeként vált ismertté, azóta pedig számos sikeres televíziós produkció és az ország egyik leghallgatottabb reggeli rádióműsorának egyik meghatározó arca lett.
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Sebestyén Balázsműsorvezetőszületésnap

Sebestyén Balázs 1977. július 18-án született Budapesten. Gyerekkorában sokat sportolt, éveken át a Vasas birkózója volt, később sporttagozatos gimnáziumban tanult. Az érettségi után a kommunikáció és a média felé fordult, mielőtt végleg a televíziózás mellett döntött.

20220316 Budapest, Szujó Zoltán Öveket bekapcsolni című könyvének bemutatója. képen: Sebestyén BalázsFotó: Bánkúti Sándor (BS)Ripost
Sebestyén Balázs 49 éves lett
Fotó: MW Bulvár

Pályafutása 1997-ben indult, amikor sikeresen szerepelt a Z+ zenecsatorna műsorvezetői válogatásán.

Első műsora a Megálló volt, a csatornán eltöltött évek alatt pedig a fiatal televíziós generáció egyik ismert arcává vált.

Itt ismerkedett meg Vadon Jánossal is, akivel később hosszú éveken át dolgozott együtt – írja a Bors.

A Class FM rádió egri roadshowja Sebestyén Balázs? Vadon János és Rákóczi Ferenc rádiós műsorvezetőkkel A képen Sebestyén Balázs
Sebestyén Balázs a Class FM rádió egri roadshow-ján
Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Az országos ismertséget az RTL Klub hozta meg számára. Előbb a Kísértés és a Sztárbox műsorvezetőjeként láthatták a nézők, majd 2006-ban elindult a Balázs Show, amely rövid idő alatt az egyik legismertebb délutáni beszélgetős műsorrá vált Magyarországon.

A következő években egymást követték a népszerű televíziós produkciók. Vezette többek között a Pókerarc, a Kész Átverés, A Széf, a Celeb vagyok, ments ki innen!, az X-Faktor, a ValóVilág, az 1 perc és nyersz!, a Gyertek át! és a Nyerő Páros című műsorokat.

Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Sebestyén Balázs, SebestyénBalázs
Galéria: Sebestyén Balázs 49 éves lett
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Sebestyén Balázs 49 éves lett

 

Televíziós sikerei mellett a rádiózásban is maradandót alkotott. A Danubius Rádió után a Class FM-en futó Morning Show egyik házigazdája lett, amely éveken keresztül a hazai reggeli rádiózás legnépszerűbb műsorának számított.

A Class FM megszűnését követően csapatával a Rádió 1-re igazolt, ahol Balázsék címmel indított új reggeli műsort. A műsor ma is hétköznap reggel hallható, Sebestyén Balázs mellett Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Gévai Juli közreműködésével.

Az elmúlt években a televízió mellett más területeken is aktív maradt. DJ Oti néven rendszeresen lép fel fesztiválokon és nagyrendezvényeken, miközben rádiós munkáját is folyamatosan végzi. Emellett saját vállalkozásán keresztül is sikeres, amely az elmúlt években jelentős árbevételt és nyereséget ért el.

20250520 Békéscsaba A napokban Békéscsabára a Csaba Centerhez érkezett a Rádió 1 Roadshowja. Fotó: Bencsik Ádám BÁ Békés Megyei Hírlap Képen: Sebestyén Balázs televíziós és rádiós személyiség és televíziós műsorproducer, DJ
Sebestyén Balázs a Rádió 1 Roadshow-ján
Fotó: MW Bulvár

A rádióműsorban gyakran beszél személyes élményeiről is. Egyik adásban például elárulta, hogy gyermekkori élményei miatt máig tart a fulladásos helyzetektől, ezért mindig igyekszik felkészülni arra, hogyan tudna segíteni vészhelyzetben.

Magánéletét tudatosan óvja a nyilvánosságtól. Feleségét, Horváth Viktóriát 2009-ben vette el, házasságukból két fiú született, Benett és Noel.

Sebestyén Balázs pályafutása során többször is elnyerte a legjobb műsorvezetőnek járó közönségdíjakat. Közel harminc évvel a pályakezdése után is egyszerre van jelen a televízióban, a rádióban és a szórakoztatóiparban, így továbbra is a magyar média egyik legismertebb és legnépszerűbb szereplője.

20240512 Sopron SopronFest podcast Fotó: Máthé Daniella MD Kisalföld Képen: Sebestyén Balázs műsorvezető
Sebestyén Balázs
Fotó: Máthé Daniella/Kisalföld 

Balázsék és Bochkorék háborúja folytatódik

A két reggeli műsor házigazdája között már évek óta komoly ellentét húzódik, Sebestyén Balázs most ismét csapást mért riválisára, nem is akármilyet.

Arnold Schwarzenegger üldözőbe vette Sebestyén Balázst

Sebestyén Balázzsal elképesztő dolog történt! Ritkán fordul elő, hogy egy hollywoodi világsztár bukkan fel az ember mögött. Most azonban pontosan ez történt, és nem is akármilyen szituációban! Arnold Schwarzenegger üldözőbe vette a rádiós-műsorvezetőt.

 

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