Sebestyén Balázs 49 éves lett: már közel három évtizede a képernyő és a rádió meghatározó alakja – fotók

Sebestyén Balázs 1977. július 18-án született Budapesten. Gyerekkorában sokat sportolt, éveken át a Vasas birkózója volt, később sporttagozatos gimnáziumban tanult. Az érettségi után a kommunikáció és a média felé fordult, mielőtt végleg a televíziózás mellett döntött.
Pályafutása 1997-ben indult, amikor sikeresen szerepelt a Z+ zenecsatorna műsorvezetői válogatásán.
Első műsora a Megálló volt, a csatornán eltöltött évek alatt pedig a fiatal televíziós generáció egyik ismert arcává vált.
Itt ismerkedett meg Vadon Jánossal is, akivel később hosszú éveken át dolgozott együtt – írja a Bors.
Az országos ismertséget az RTL Klub hozta meg számára. Előbb a Kísértés és a Sztárbox műsorvezetőjeként láthatták a nézők, majd 2006-ban elindult a Balázs Show, amely rövid idő alatt az egyik legismertebb délutáni beszélgetős műsorrá vált Magyarországon.
A következő években egymást követték a népszerű televíziós produkciók. Vezette többek között a Pókerarc, a Kész Átverés, A Széf, a Celeb vagyok, ments ki innen!, az X-Faktor, a ValóVilág, az 1 perc és nyersz!, a Gyertek át! és a Nyerő Páros című műsorokat.
Televíziós sikerei mellett a rádiózásban is maradandót alkotott. A Danubius Rádió után a Class FM-en futó Morning Show egyik házigazdája lett, amely éveken keresztül a hazai reggeli rádiózás legnépszerűbb műsorának számított.
A Class FM megszűnését követően csapatával a Rádió 1-re igazolt, ahol Balázsék címmel indított új reggeli műsort. A műsor ma is hétköznap reggel hallható, Sebestyén Balázs mellett Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Gévai Juli közreműködésével.
Az elmúlt években a televízió mellett más területeken is aktív maradt. DJ Oti néven rendszeresen lép fel fesztiválokon és nagyrendezvényeken, miközben rádiós munkáját is folyamatosan végzi. Emellett saját vállalkozásán keresztül is sikeres, amely az elmúlt években jelentős árbevételt és nyereséget ért el.
A rádióműsorban gyakran beszél személyes élményeiről is. Egyik adásban például elárulta, hogy gyermekkori élményei miatt máig tart a fulladásos helyzetektől, ezért mindig igyekszik felkészülni arra, hogyan tudna segíteni vészhelyzetben.
Magánéletét tudatosan óvja a nyilvánosságtól. Feleségét, Horváth Viktóriát 2009-ben vette el, házasságukból két fiú született, Benett és Noel.
Sebestyén Balázs pályafutása során többször is elnyerte a legjobb műsorvezetőnek járó közönségdíjakat. Közel harminc évvel a pályakezdése után is egyszerre van jelen a televízióban, a rádióban és a szórakoztatóiparban, így továbbra is a magyar média egyik legismertebb és legnépszerűbb szereplője.
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